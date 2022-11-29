Володимир Зеленський запросив Джамалу до Офісу президента напередодні від'їзду співачки до США

Українська співачка Джамала напередодні поїздки до США зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським.

Офіційна зустріч виконавиці з лідером країни відбулася в Офісі президента. Також серед запрошених був чоловік виконавиці Сеїт-Бекір Сулейманов, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про розмову з Джамалою Володимир Олександрович розповів у своїх соціальних мережах та наголосив, що зараз дуже важливо розповідати світові про події в Україні.

"Нам важливо пройти цю зиму. Ми спроможні перемогти й перемагаємо. Але без допомоги США – лідера в підтримці України, якої ми й надалі потребуємо, нам було б дуже складно. Тому напередодні поїздки співачки Джамали до США для участі в громадських і культурних заходах поспілкувалися про те, що сигнали від відомих діячів культури й мистецтва точно мають вплив у світі. Голос Джамали чутно всюди. Тож це чудова можливість іще раз нагадати всім, що в Україні триває війна", - зауважив президент.

Зустріч Джамали з Володимиром Зеленським / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Своєю чергою Джамала також додала відео з зустрічі в Instagram. Співачка зізналася, що для неї було дуже приємно поспілкуватися з президентом і отримати від нього важливі настанови для майбутнього туру до США.

"Вкотре переконалася, що культурний фронт є невід‘ємним у боротьбі України. Нагадуватиму про війну, допоки ми не переможемо та не повернемо всі наші території. Такі зустрічі надають сил боротися далі за Крим та кожен сантиметр нашої країни. За нами правда, ми всі йдемо до однієї мети, до перемоги. У Штатах буду говорити та співати про нас", - написала співачка.

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