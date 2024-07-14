Володимир Зеленський зустрівся з голлівудським актором Меттью Макконагі: про що домовлялися

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з голлівудським актором Меттью Макконагі з важливою метою.

Їхня зустріч минула в США, де у головнокомандувача офіційний візит. Також були присутні перша леді Олена Зеленська, дружина Макконагі Каміла Алвес та перша леді штату Юта Еббі Кокс.

Як повідомляється в Офісі президента, Володимир Зеленський під час зустрічі подякував голлівудським акторам за підтримку України у війні з Росією. Окрім того, президент розповів про тяжку ситуацію на полі бою та про області, які постійно перебувають під терором країни-агресорки.

Володимир Зеленський зустрівся з Меттью Макконагі / Фото: president.gov.ua

Тож, Зеленський наголосив, наскільки є важливою підтримка України та нагадування у публічному просторі про жахливу війну, яка досі триває на українських землях. Головнокомандувач запропонував Меттью Макконагі долучитися до платформи United24 та допомагати Україні нарешті досягнути миру та вигнати ворога зі своєї території.

Нагадаємо, нещодавно голлівудські акторки Алісса Мілано і Гіларі Свонк стали амбасадорками платформи United24. Артистки вже розсекретили, якими напрямками допомоги Україні займатимуться.

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