Володимир Жогло розсекретив свою вагу і відверто розповів про боротьбу з ожирінням

Український шоумен та гуморист Володимир Жогло, у якого 3-річний син має невиліковний діагноз, відверто розповів про боротьбу з ожирінням та зізнався, скільки зараз важить.

Шоумен в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що страждає від ожиріння. Нині вага гумориста становить 156 кілограмів. Однак, для комфортного самопочуття артистові потрібно схуднути.

"За час дорослого життя я мінімально важив, коли закінчив школу, я важив 80-86 кіло. У мене зріст 1,74 см. Зараз я десь важу, напевно, 156 кіло", - зізнався Жогло.

Володимир Жогло / Фото: скриншот з відео

Шоумен розповів, що ожиріння можна вилікувати, хоча це дійсно складно. Зокрема, Жогло має правильно харчуватися та займатися спортом. Щоправда, щоб схуднути таким чином, доведеться пройти тривалий та складний шлях. Є ще один варіант – це операція зі зменшення шлунку. Однак це коштує чимало, а в Жогло просто немає таких коштів.

"Ожиріння можна вилікувати. Такі люди як я справляють враження, що багато їдять, але це не так. Є момент генетики. Можна йти шляхом правильно харчування і спорту – це дуже довгий шлях. Є ще операція, коли вирізають частину шлунку, але це дуже дорого, у мене немає таких грошей", - поділився Жогло.

Володимир Жогло / Фото: скриншот з відео

Шоумен зізнався, що насправді ожиріння – це лише одна з його проблем. Гуморист має чимало інших негараздів зі здоров'ям. До речі, раніше Володимир Жогло розповідав, що хотів піти служити. Однак, через серйозні проблеми зі здоров'ям, його не взяли до війська.

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