Володимир Жогло зізнався, чи спілкується з ексколегою Притулою та чому раніше у них виникали сварки

Український шоумен та гуморист Володимир Жогло, який раніше розповідав про аутизм 3-річного сина, розповів про спілкування з колишнім гумористом, а нині волонтером Сергієм Притулою.

Як відомо, колишні колеги по сцені товаришують вже понад п'ять років і навіть встигли стати кумами й похрестили доньку іншого артиста. Так, за словами Володимира, війна не зруйнувала їхню дружбу, а лише вплинула на кількість часу, який вони проводять разом. Зокрема, шоумен пояснює, що завжди радий поспілкуватися й зустрітися з волонтером.

"Питаюся, як його сім'я. У нього також є проблеми на Фонді, бо навантаження – колосальне. Словом, тем для розмов – багато. Ми багато спілкуємося. І принагідно раді бачити один одного завжди", - розповів Володимир у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Володимир Жогло та Сергій Притула / Фото: instagram.com/zhohlovolodymyr

Оскільки гуморист і Сергій ще до повномасштабного вторгнення працювали над створенням комедійного шоу "Вар'яти", Володимир розповів про нього як про керівника. Так, Жогло стверджує, що Притула доволі вимогливий і часом між ними навіть виникали непорозуміння через матеріали.

"Сергій як керівник – жорсткий і вимогливий. Сварилися систематично через матеріал. Бо ми дуже часто були впевнені в чомусь, в чому він категорично казав, що то було не смішно. Але ми виходили з цих ситуацій", - додав Жогло.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула показував рідкісне фото своєї підрослої 3-річної донечки та вітав її з особливим святом.

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