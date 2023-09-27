Володимиру Остапчуку – 39: шоумен показав, як вночі молода дружина його вітала і дорогий подарунок від неї

Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук сьогодні, 27 вересня святкує день народження.

Знаменитості виповнюється 39 років. Як Остапчук розповів у сторіз своєї сторінки в Instagram, його 23-річна дружина Катерина Полтавська не стала чекати до ранку і почала вітати чоловіка після 12 ночі.

Так, зізнався Остапчук, кохана в цей день зняла для них гарний номер у готелі, де на нього чекали святкові кульки та кумедний торт з написом "Бля, 39":

"Ого! Катя зробила мені сюрприз і вкрала з "дому" в готель на декілька днів. Оце так початок дня народження!" – був приємно здивований шоумен.

Володимир Остапчук показав, як дружина його вітала з 39-річчям / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук показав, як дружина його вітала з 39-річчям / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук показав, як дружина його вітала з 39-річчям / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Втім, ще більше Володимира здивував подарунок, який йому зробила дружина. Так, Катерина презентувала чоловіку IPhone:

"Подарунок від Каті… Мені здається, система зламалася", - підписав з гумором ведучий фото з подарунком.

Володимир Остапчук показав, як дружина його вітала з 39-річчям / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, днями Володимир Остапчук поділився з фанами новими світлинами зі своєю дружиною Катериною. Ведучий показав, як з коханою збирався на церемонію вручення музичної премії "Музвар" та зачарував сміливим образом своєї обраниці.

Володимир Остапчук показав, як дружина його вітала з 39-річчям / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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