Володимиру Зеленському вдруге відмовили у виступі на "Оскарі" - ЗМІ

Минулого року президенту теж не дозволили виступати на кінопремії.

Другий рік поспіль Американська кіноакадемія відмовляє президенту України Володимиру Зеленському у виступі на найпрестижнішій кінопремії "Оскар".

Про це повідомляє видання Variety із посиланням на власні джерела. Зазначається, з відповідним проханням до Американської кіноакадемії звернувся агент режисера Аарона Кауфмана, який разом із Шоном Пенном зняв документальний фільм про російське вторгнення в Україну. Утім, він отримав відмову. При цьому організатори "Оскара-2023" відмовилися коментувати своє рішення.

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Зазначимо, у своєму відеозверненні президент мав нагадати американському суспільству, що в Україні досі триває війна, а Росія продовжує вбивати невинних людей, тож агресора треба зупинити.

Зазначимо, минулого року Кіноакадемію теж просили включити в пряму трансляцію виступ Зеленського. Утім тоді організатори теж відмовилися. Тим часом режисер Шон Пенн присоромив через це "Оскар". Актору прикро, що для організаторів було більш важливо показати бійку актора Вілла Сміта з ведучим Крісом Роком, аніж виступ президента України.

Якщо ж "Оскар" відмовляє у виступі Володимиру Зеленському, то організатори інших важливих світських заходів – ні. Раніше президент України виступав на Каннському, Венеціанському, Берлінському та кінофестивалях, а також на "Греммі".

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