Володимир Бебешко здивував розміром своєї пенсії в Україні та на які гроші живе за кордоном

Володимир Бебешко

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Український продюсер Володимир Бебешко розкрив розмір своєї пенсі та зізнався, на які гроші зараз живе.

Продюсер нині перебуває в Польщі, а саме у Варшаві. Там він мусив оселитися після перенесеного інсульту. Зокрема, Володимир Бебешко перебуває на реабілітації. В інтерв’ю Славі Дьоміну продюсер зізнається, що не отримує допомоги від Польщі як біженець.

Натомість у Володимира Бебешка є пенсія, виплати на яку зараховуються на банківську картку. Загалом, її розмір становить 3,5 тисяч, і це після підняття. Звичайно ж, для комфортного життя цієї суми замало. Проте у Володимира Бебешка є заощадження, які він встиг накопичити за роки своєї роботи. Тож, на ці кошти він зараз й живе. Щоправда, знаменитість не приховує, що заощаджень лишилося не так вже й багато.

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Володимир Бебешко / © facebook.com/bebesko

«Підняли пенсію. Було 3100, а зараз 3500. Але у мене є свої гроші, я заробив, а тепер витрачаю те, що лишилось. Ще трошки лишилось грошей», — зізнався продюсер.

Нагадаємо, нещодавно ветеран війни Олександр Терен зізнався, яку пенсію отримує щомісяця. Також колишній герой шоу «Холостяк» розкрив, що йому приносить дохід та скільки він витрачає коштів.

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