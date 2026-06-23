ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
1 хв

Володимир Бебешко здивував розміром своєї пенсії в Україні та на які гроші живе за кордоном

Через проблеми зі здоров’ям продюсер оселився в Польщі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Володимир Бебешко

Володимир Бебешко

Український продюсер Володимир Бебешко розкрив розмір своєї пенсі та зізнався, на які гроші зараз живе.

Продюсер нині перебуває в Польщі, а саме у Варшаві. Там він мусив оселитися після перенесеного інсульту. Зокрема, Володимир Бебешко перебуває на реабілітації. В інтерв’ю Славі Дьоміну продюсер зізнається, що не отримує допомоги від Польщі як біженець.

Натомість у Володимира Бебешка є пенсія, виплати на яку зараховуються на банківську картку. Загалом, її розмір становить 3,5 тисяч, і це після підняття. Звичайно ж, для комфортного життя цієї суми замало. Проте у Володимира Бебешка є заощадження, які він встиг накопичити за роки своєї роботи. Тож, на ці кошти він зараз й живе. Щоправда, знаменитість не приховує, що заощаджень лишилося не так вже й багато.

Володимир Бебешко / © facebook.com/bebesko

Володимир Бебешко / © facebook.com/bebesko

«Підняли пенсію. Було 3100, а зараз 3500. Але у мене є свої гроші, я заробив, а тепер витрачаю те, що лишилось. Ще трошки лишилось грошей», — зізнався продюсер.

Нагадаємо, нещодавно ветеран війни Олександр Терен зізнався, яку пенсію отримує щомісяця. Також колишній герой шоу «Холостяк» розкрив, що йому приносить дохід та скільки він витрачає коштів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
295
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie