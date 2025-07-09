ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1786
Час на прочитання
1 хв

Володимир Бражко офіційно підтвердив роман із Дашею Квітковою та показав їхнє миле спільне фото

Пара нарешті припинилася приховувати стосунки. Футболіст розкрив роман із блогеркою з нагоди особливої дати.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Володимир Бражко та Даша Квіткова

Володимир Бражко та Даша Квіткова

Футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко офіційно підтвердив роман із популярною блогеркою Дашею Квітковою.

Так, до цього ходили чутки про стосунки пари. Нині ж вони припинили їх приховувати. Першим публічного розголосу надав футболіст. І не просто так, а з нагоди важливої дати. Річ у тім, 9 липня Даша Квіткова святкує день народження. Тож, Володимир Бражко просто не зміг не привітати блогерку в своєму Instagram.

Зокрема, він показав їхнє спільне миле фото. На знімку Даша Квіткова поклала голову на плече Володимира Бражка, тим часом усміхнений футболіст робив селфі. Спортсмен коротко привітав обраницю з днем народження, а в кінці додав "моя кохана". Допис футболіст доповнив смайликами з обіймами та червоним серцем.

"З днем народження, моя кохана", - звернувся спортсмен до блогерки.

Володимир Бражко та Даша Квіткова / © instagram.com/vova.brazhko

Володимир Бражко та Даша Квіткова / © instagram.com/vova.brazhko

Роман Даші Квіткової та Володимира Бражка – що відомо

На початку червня у ЗМІ заговорили про роман футболіста та блогерки. Повідомлялося, що парочка перебуває в стосунках та особливо це не приховує. Самі ж Даша та Володимир утримувалися від коментарів.

Проте парочку помічали разом, а також вони доволі загадково спілкувалися в Мережі. А згодом Бражко, коли у складі молодіжної збірної вирушав на Євро-2025, випадково видав правду про їхній роман.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1786
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie