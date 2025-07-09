Володимир Бражко офіційно підтвердив роман із Дашею Квітковою та показав їхнє миле спільне фото

Володимир Бражко та Даша Квіткова

Реклама

Футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко офіційно підтвердив роман із популярною блогеркою Дашею Квітковою.

Так, до цього ходили чутки про стосунки пари. Нині ж вони припинили їх приховувати. Першим публічного розголосу надав футболіст. І не просто так, а з нагоди важливої дати. Річ у тім, 9 липня Даша Квіткова святкує день народження. Тож, Володимир Бражко просто не зміг не привітати блогерку в своєму Instagram.

Зокрема, він показав їхнє спільне миле фото. На знімку Даша Квіткова поклала голову на плече Володимира Бражка, тим часом усміхнений футболіст робив селфі. Спортсмен коротко привітав обраницю з днем народження, а в кінці додав "моя кохана". Допис футболіст доповнив смайликами з обіймами та червоним серцем.

Реклама

"З днем народження, моя кохана", - звернувся спортсмен до блогерки.

Володимир Бражко та Даша Квіткова / © instagram.com/vova.brazhko

Роман Даші Квіткової та Володимира Бражка – що відомо

На початку червня у ЗМІ заговорили про роман футболіста та блогерки. Повідомлялося, що парочка перебуває в стосунках та особливо це не приховує. Самі ж Даша та Володимир утримувалися від коментарів.

Проте парочку помічали разом, а також вони доволі загадково спілкувалися в Мережі. А згодом Бражко, коли у складі молодіжної збірної вирушав на Євро-2025, випадково видав правду про їхній роман.

Реклама