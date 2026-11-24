Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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Співак і актор Володимир Дантес поділився думкою про паузи у стосунках і пояснив, чому вважає бажання тимчасово розійтися проявом страху та небажанням брати відповідальність за власні почуття.

Артист зізнався, що сам ніколи не практикував тимчасових розривів із партнерками. Проте серед його знайомих є люди, які проходили через такий досвід. На думку виконавця, особливо часто потреба побути окремо виникає у віці від 25 до 35 років. У цей період люди переосмислюють стосунки, власні бажання та життєві пріоритети. Втім, сам Дантес не вірить, що дистанція допомагає розв’язати проблеми між закоханими.

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Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Володимир переконаний, що пропозиція зробити перерву часто стає способом уникнути неприємної правди. Людині може бути добре поруч із партнером, але водночас вона вже не відчуває колишньої закоханості й не наважується про це сказати.

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«Це інфантильна позиція. Запропонувати паузу — це боятися сказати, що я тебе більше не кохаю. Це страх зробити боляче, адже ти й сам не розумієш, що відчуваєш. Тобі класно з людиною, але ти не знаєш, як про це говорити», — пояснив артист на Люкс ФМ.

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

На думку співака, замість того, щоб залишати партнера в невизначеності, варто наважитися на відверту розмову. Адже пауза не гарантує, що почуття повернуться або стосунки вдасться врятувати. Натомість вона може лише відтермінувати рішення, яке обом доведеться зрештою ухвалити.

Нині Володимир Дантес перебуває у стосунках із маркетологинею Анастасією Неправдою. Пара не надто часто ділиться подробицями особистого життя, однак іноді робить винятки.

Володимир Дантес й Анастасія Неправда / © instagram.com/anastasia_nepravda

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес розкрив, як нова дівчина реагує на його поцілунки з іншими дівчатами.

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