Володимир Дантес та Альона Омаргалієва / © Колаж ТСН.ua

Реклама

Шоумен Володимир Дантес пригадав скандальний конфлікт із відомою співачкою Альоною Омаргалієвою, який стався в одному з харківських клубів і закінчився бійкою.

Тоді Дантес виступав у Харкові разом із Вадимом Олійником. Після концерту компанія вирушила відпочити до клубу. Співак зізнався, що в той період мав прояви «зіркової хвороби». До того ж того вечора він випив зайвого. Саме там на нього чекала зустріч, за яку йому згодом стало соромно. Про неприємний інцидент артист розповів у шоу Андрія Бєднякова «Де брехня?».

Реклама

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

У закладі Дантес помітив свою тодішню дівчину, яка про щось розмовляла з незнайомою білявкою. Артист підійшов до них і почав з'ясовувати стосунки з коханою, адже перед цим шукав її. Коли друга дівчина попросила не перебивати їхню розмову, співак відреагував вкрай грубо.

Реклама

“Не буду проговорювати ті речі, які сказав їй на вухо, але це було як мінімум некоректно. Ну, там була прямо жесть. Вона так дивиться, бере мене за волосся і така: "Що ти мені зараз н***й сказав?" І вона комусь отак от рукою показує типу: "Іди сюди"“, – пригадав Володимир.

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Ситуація швидко вийшла з-під контролю. За словами Дантеса, після словесної перепалки він двічі вдарив чоловіка, який опинився поруч. Подальші події співак пам'ятає лише фрагментами. Отямився вже на вулиці в компанії охорони, після чого зателефонував батькові й попросив забрати його додому.

Найбільше ж артиста вразило те, що справжню особу незнайомки він з'ясував лише згодом. Якось Дантес разом із тодішньою дівчиною прийшов у гості до Альони Омаргалієвої та її чоловіка Тамерлана. Співачка нагадала йому про давню зустріч у харківському клубі й пояснила, що саме вона тоді стала об'єктом його образ.

Омаргалієва

Дантес не приховує, що досі шкодує про той випадок і критично оцінює власну поведінку. Артист визнає: тодішня самовпевненість і алкоголь стали поганим поєднанням, наслідки якого він пам'ятає досі.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Цимбалару заговорила про романи з Цимбалюком і Дантесом та похизувалася сумкою за 4000 доларів.

Новини партнерів