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- Гламур
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Володимир Дантес після розриву з Кацуріною розсекретив новий роман і вперше показав свою дівчину
Артист зізнався, що більше не самотній.
Український співак Володимир Дантес розсекретив новий роман та вперше показав свою дівчину.
Виконавець в останні роки тримає особисте життя подалі від камер. Проте деякі подробиці артист все ж таки розкриває. Зокрема, він офіційно підтвердив, що більше не самотній. Артист це зробив в Instagram-stories, опублікувавши доволі пікантні кадри з новою обраницею.
Володимир Дантес показав ніжні поцілунки із дівчиною. Камера знімала парочку зверху, тож обличчя обраниці музиканта не вдасться розгледіти. Тим не менш, помітно, що вона брюнетка. Підписувати кадри Володимир Дантес не став.
Зазначимо, до цього виконавець перебував у стосунках із бізнесвумен Дашею Кацуріною, з якою закрутив роман 2022 року. Проте від 2025-го у Мережі невпинно говорили про їхній розрив. Ані співак, ані бізнесвумен це не підтверджували, проте по поведінці парочки це стало зрозуміло. Вони припинили ділитися спільним контентом, а також роз’їхались та почали жити окремо. Згодом подейкували, що Володимир Дантес знову не самотній. Врешті, ці плітки виявились правдивими.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес представив дуетну пісню зі співачкою Машею Кондратенко. Артисти заспівали про токсичне кохання.