Володимир Дантес після схуднення на 10 кг топлес похизувався сталевим пресом

Артист не лише дотримується правильного харчування, а й регулярно тренується.

Володимир Дантес

Володимир Дантес / © Пресслужба DANTES

Український співак та ведучий Володимир Дантес після кардинального схуднення на 10 кг показав, який тепер вигляд має його тіло.

У своєму Telegram-каналі артист поділився доволі пікантним селфі. На фото виконавець постав топлес. Володимир Дантес сфотографувався у дзеркалі та демонстрував свої накачані м'язи. На знімку видніється сталевий прес музиканта.

До слова, таких результатів шоумен досягнув за допомогою правильного харчування і, звичайно ж, регулярних тренувань у спортзалі. Щоправда, раніше Володимир Дантес зізнався, що це давалося йому нелегко, адже були моменти, коли не хотілося це робити. Тоді в хід йшла дисципліна, яку співак тренував.

Володимир Дантес / © t.me/volodymyrdantes

Володимир Дантес / © t.me/volodymyrdantes

"Це в додаток до допису про дисципліну", - зазначив Дантес, маючи на увазі, що за допомогою дисципліни не лише схуднув, а й тримає м'язи в тонусі.

А от акторка Олена Світлицька зізналась, що схудла за допомогою ін'єкцій. За словами артистки, вона пробувала різні методи, однак в неї лиш розвинувся розлад харчової поведінки. Тож, побороти проблему знаменитості допомогли ін'єкції. Олена Світлицька вже продемонструвала результат на фото, де вона постала в бікіні.

