Володимир Дантес проговорився про заміжжя Лесі Нікітюк

Володимир Дантес та Леся Нікітюк

Український співак та ведучий Володимир Дантес проговорився про заміжжя колеги Лесі Нікітюк.

Так, знаменитості є капітанами одного з розважальних шоу, а саме "Хто зверху?". І ось нещодавно вони зійшлися в поєдинку. Одним із завдань було скласти слово з літер, що були на ногах та руках учасників. Так от, Володимира Дантеса обурило, що Леся Нікітюк занадто повільно зачитувала слова його команді.

Та на це в ведучої знайшлося жартівливе виправдання. Вона зазначила, що просто задивилася на шоумена Даніеля Салема, який теж знявся в цьому випуску. Та Дантес дорікнув Нікітюк, що вона взагалі-то вже заміжня: "А ти тримайся, ти ж вже заміжня!". На це Леся лиш віджартувалася: "Хай тебе це не хвилює! Чуєш мене, чуєш?".

Володимир Дантес та Леся Нікітюк із нареченим

Зазначимо, раніше Нікітюк публічно не оголошувала, що вже вийшла заміж. Знаменитість лиш зізнавалась на початку 2025 року, що заручилася з бойфрендом, військовим Дмитром Бабчуком. Також у червні в пари народився син. Коли у ведучої запитували, а чи не вийшла вона вже заміж, то знаменитість лиш віджартовувалась, що в її будинку є РАЦС.

До речі, нещодавно Леся Нікітюк показувала, як проводить час із сім'єю. Знаменитість поділилася фото з осінньої прогулянки разом із коханим та сином.