Володимир Дантес проговорився про заміжжя Лесі Нікітюк
Шоумен видав подробиці особистого життя колеги.
Український співак та ведучий Володимир Дантес проговорився про заміжжя колеги Лесі Нікітюк.
Так, знаменитості є капітанами одного з розважальних шоу, а саме "Хто зверху?". І ось нещодавно вони зійшлися в поєдинку. Одним із завдань було скласти слово з літер, що були на ногах та руках учасників. Так от, Володимира Дантеса обурило, що Леся Нікітюк занадто повільно зачитувала слова його команді.
Та на це в ведучої знайшлося жартівливе виправдання. Вона зазначила, що просто задивилася на шоумена Даніеля Салема, який теж знявся в цьому випуску. Та Дантес дорікнув Нікітюк, що вона взагалі-то вже заміжня: "А ти тримайся, ти ж вже заміжня!". На це Леся лиш віджартувалася: "Хай тебе це не хвилює! Чуєш мене, чуєш?".
Зазначимо, раніше Нікітюк публічно не оголошувала, що вже вийшла заміж. Знаменитість лиш зізнавалась на початку 2025 року, що заручилася з бойфрендом, військовим Дмитром Бабчуком. Також у червні в пари народився син. Коли у ведучої запитували, а чи не вийшла вона вже заміж, то знаменитість лиш віджартовувалась, що в її будинку є РАЦС.
До речі, нещодавно Леся Нікітюк показувала, як проводить час із сім'єю. Знаменитість поділилася фото з осінньої прогулянки разом із коханим та сином.