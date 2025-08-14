ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
537
Час на прочитання
2 хв

Володимир Дантес приголомшив схудненням на 10 кг за три місяці: фото до та після

Володимир Дантес почав худнути у травні. Артист розкрив, що допомагало йому позбутися зайвої ваги.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Володимир Дантес

Володимир Дантес / © instagram.com/vladimirdantes

Український співак та ведучий Володимир Дантес приголомшив схудненням на 10 кілограмів.

Саме стільки артист позбувся усього за три місяці. У своєму Telegram-каналі виконавець говорить, що почав худнути у травні, коли важив 80 кілограмів. Наразі вага шоумена становить 70 кіло. Володимир Дантес дотримувався правильного харчування, займався спортом та ходьбою.

"Ще в травні я важив 80 кг, в липні вже 73, на початку серпня 70, тиждень тому отруївся і опустився до 68, сьогодні знову 70.  Хто каже, достатньо просто тримати харчування і займатись спортом, і ходити 10 км на день. Просто? Після "просто" ніколи не йде нічого просто. Це все геть не просто", - зізнається виконавець.

Володимир Дантес після схуднення / © instagram.com/atlasweekend

Володимир Дантес після схуднення / © instagram.com/atlasweekend

Володимир Дантес говорить, що схуднення далося йому не просто. На початку є мотивація, але потім вона згасає. Звичайно, були дні, коли співакові не хотілося займатися спортом або ж дотримуватися харчування. Однак тут вже в діло йшла дисципліна, яку знаменитість тренував. Артист відверто говорить, що результатом ще повністю не задоволений. Хоча виконавцеві подобається, як він привчає себе до дисципліни.

"Мотивація згасає через два тижні. Я в режимі третій місяць, і все одно часто мені не хочеться йти на тренування, вони просто увійшли у звичку. Це як почистити зуби. Я досі незадоволений результатами, хоча це все в рази краще ніж було, але задоволений дисципліною", - додав співак.

Володимир Дантес до схуднення / © instagram.com/volodymyrdantes

Володимир Дантес до схуднення / © instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, нещодавно переможниця "Холостяка-1" Олександра Шульгіна розповіла, як схудла на 42 кілограми. Блогерка на фото до та після показала, який вигляд мала її фігура.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie