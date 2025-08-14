Володимир Дантес приголомшив схудненням на 10 кг за три місяці: фото до та після

Володимир Дантес / © instagram.com/vladimirdantes

Український співак та ведучий Володимир Дантес приголомшив схудненням на 10 кілограмів.

Саме стільки артист позбувся усього за три місяці. У своєму Telegram-каналі виконавець говорить, що почав худнути у травні, коли важив 80 кілограмів. Наразі вага шоумена становить 70 кіло. Володимир Дантес дотримувався правильного харчування, займався спортом та ходьбою.

"Ще в травні я важив 80 кг, в липні вже 73, на початку серпня 70, тиждень тому отруївся і опустився до 68, сьогодні знову 70. Хто каже, достатньо просто тримати харчування і займатись спортом, і ходити 10 км на день. Просто? Після "просто" ніколи не йде нічого просто. Це все геть не просто", - зізнається виконавець.

Володимир Дантес після схуднення / © instagram.com/atlasweekend

Володимир Дантес говорить, що схуднення далося йому не просто. На початку є мотивація, але потім вона згасає. Звичайно, були дні, коли співакові не хотілося займатися спортом або ж дотримуватися харчування. Однак тут вже в діло йшла дисципліна, яку знаменитість тренував. Артист відверто говорить, що результатом ще повністю не задоволений. Хоча виконавцеві подобається, як він привчає себе до дисципліни.

"Мотивація згасає через два тижні. Я в режимі третій місяць, і все одно часто мені не хочеться йти на тренування, вони просто увійшли у звичку. Це як почистити зуби. Я досі незадоволений результатами, хоча це все в рази краще ніж було, але задоволений дисципліною", - додав співак.

Володимир Дантес до схуднення / © instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, нещодавно переможниця "Холостяка-1" Олександра Шульгіна розповіла, як схудла на 42 кілограми. Блогерка на фото до та після показала, який вигляд мала її фігура.