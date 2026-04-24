Володимир Дантес публічно підколов ексдружину Надю Дорофєєву

Співак Володимир Дантес знову згадав про ексдружину Надю Дорофєєву та публічно пожартував з неї.

Ситуація сталася під час запису розважального проєкту. У розпал роботи на майданчик вибігла дівчина з команди, щоб терміново замінити платівку. У руках вона тримала обкладинку з дитячим фото невідомої дівчинки.

Дантес відреагував миттєво і перетворив звичайну технічну паузу на жарт. Він упевнено прокоментував зображення так, ніби справді впізнав людину з фото.

«Це дитяче фото Наді Дорофєєвої? Ти думаєш, я не впізнаю? Ти думаєш, я не впізнаю своє татуювання?» — пожартував артист на шоу КОНТРЛВЕ.

Звісно, жодних татуювань із зображенням співачки не існує — це був типовий сарказм у стилі артиста, глядачі оцінили легкість і влучність його реакції.

Нагадаємо, нещодавно Дантес після невдалих стосунків видав неочікувану фразу й заінтригував фанів.