Володимир Дантес розбив лоба просто на сцені під час виступу з Дмитром Монатіком

Український співак Володимир Дантес розбив лоба просто на сцені, коли виступав з артистом Дмитром Монатіком.

MONATIK відіграв концерт у київському "Палаці спорту". Виконавець тішив прихильників рекордною кількістю дуетів на сцені. Заспівали з Дмитром Монатіком й артист Володимир Дантес із блогером Олексієм Дурнєвим їхню спільну пісню "Музика". Родзинкою номера стало те, як зірки покидали сцену. Володимир Дантес та Олексій Дурнєв стрибали до відкритого простору. Таким чином співак та блогер зникали під сценою. Однак такий трюк не минув безслідно, принаймні для Дантеса. Виконавець показав свій червоний лоб, на якому виднівся синець. Вочевидь, співак добряче забився.

Однак Володимир Дантес не засмучується. Виконавець жартує, що ще надовго запам'ятає концерт Монатіка. Також артист звернувся до глядачів та подякував їм за те, що ті відвідують шоу.

"Концерт Діми Монатіка закінчився ось таким приколом. Але я хочу вам подякувати за все, всім глядачам, які ходять на концерти. Дякую вам за це! Це справжній подарунок, справжнє щастя для артиста. Продовжуйте ходити на концерти", - зазначив артист.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі з'явилися чутки, що Володимир Дантес розійшовся з дівчиною, бізнесвумен Дашею Кацуріною. Ці плітки підігріло й те, що парочка з'їхала зі спільного будинку, який орендувала під Києвом.