Володимир Дантес і Анастасія Неправда

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Співак і шоумен Володимир Дантес розповів про нову дівчину Анастасію Неправду та зізнався, як вони домовляються про романтичні сцени з іншими жінками в кіно.

Зірка уперше відверто заговорив про особисті домовленості з коханою. Нині артист працює над фільмом «Пауза», де його персонаж має романтичну лінію. Зокрема, за сценарієм Дантесу довелося зніматися в сценах із поцілунками. Втім, такі епізоди він не вважає звичайною частиною акторської роботи. Виконавець зізнався, що передусім думає про почуття своєї обраниці. Тому ще до знімань він подбав про те, щоб мінімізувати фізичний контакт із партнеркою по кадру.

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«У нас не було взагалі сценарію цих поцілунків. Нічого не було. Бо мені теж це не дуже хочеться робити. Бо я розумію, що моїй другій половинці це буде не дуже приємно. Я розумію, що це не ок. Але як показати людям, що між ними щось є, якась тяга? І ми це дуже мінімально зробили», — пояснив артист у коментарі «Люкс ФМ».

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Володимир Дантес й Анастасія Неправда / © instagram.com/anastasia_nepravda

Дантес також розповів про правила, яких дотримуються актори під час роботи над подібними епізодами. За його словами, кожну фізичну взаємодію попередньо обговорюють: визначають, які дотики потрібні для сцени, а від яких можна відмовитися. Поза дублями актори намагаються не підтримувати зайвого фізичного контакту. Ба більше, сам виконавець зізнався, що подібні знімання можуть викликати ніяковість.

Окремо Володимир підтвердив, що заздалегідь поговорив із коханою про необхідність романтичних сцен у фільмі. Він не став приховувати, що вважає почуття партнера важливішими за аргумент про те, що поцілунки на екрані — лише професійний обов’язок. Артист запропонував подивитися на ситуацію з іншого боку — очима людини, якій доводиться спостерігати за такими моментами за участю своєї половинки.

«Так, актори кажуть, що це просто робота. Але у кожної роботи є… Я ставлю себе на це місце. Це жахливо. Тому треба робити все, щоб розуміти. Ну, по-перше, вік. Ми вже не діти. Ми дорослі. Ми розуміємо, що ми робимо. Головне, щоб відчували, що “ти єдина”. Я сподіваюся, так і відчувається», — поділився Дантес.

Володимир Дантес й Анастасія Неправда / © instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес обматюкав відому співачку та влаштував бійку. Співак розкрив деталі.

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