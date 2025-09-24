Володимир Дантес розсекретив, як відновлюється після важких знімань

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Український співак Володимир Дантес розкрив, як відпочиває від насичених робочих буднів.

За словами артиста, навіть після завершення знімань важливо знайти час для простих речей, які допомагають відновити сили. Так, Дантес розповів, що одним із найефективніших методів є сон та короткий відпочинок у ліжку.

"Насамперед допомагає сон. Також люблю просто закинути ноги вище голови, полежати в ліжку, щоб зійшов набряк з ніг, і відпочити. Після сну добре трохи розім’ятися, піти на тренування або прогулянки", — розповів співак в інтерв’ю Show 24.

Крім того, він зазначив, що для нього важливі навіть буденні моменти, які відволікають від робочих турбот та наповнюють енергією — зустрічі з друзями, час із рідними або просто прогулянка з собакою. Артист активно поєднує творчість і відпочинок.

Володимир займається дубляжем фільмів, пише пісні, працює над музикою в студії, готується до концертів і знімається в рекламі. Дантес підкреслив, що баланс між роботою та відпочинком не лише допомагає відновлювати сили, але й надихає на нові творчі проєкти.

"Загалом, мені дуже подобається бути постійно в русі, відкривати для себе щось нове та розвиватися як особистість", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес травмувався просто на сцені під час виступу з Дмитром Монатіком. Співак отримав серйозний удар у лоб.