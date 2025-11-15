Володимир Дантес схуднув на 14 кг і розкрив правду, як це йому вдалося: "Вона дуже допомагає"

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Український співак та ведучий Володимир Дантес похизувався ефектним перевтіленням.

Так, за близько шість місяців зірка схуднув на 14 кг. Він пояснив, що втрата ваги відбулася через дисципліну. Головним мотиватором до змін стало його неприйняття себе у дзеркалі. Тож Володимир рішуче взявся налагоджувати свій спосіб життя. Зокрема, раніше розповідав, що почав уважніше ставитися до харчування та спорту. І зараз музикант зізнається, що почувається значно краще.

Володимир Дантес після схуднення / © t.me/volodymyrdantes

«Від травня скинув близько 14 кілограмів: був 80, зараз 66. Це сталося через дисципліну — додав її у своє життя, і вона дуже допомагає, особливо зараз, у такі часи, коли важливо триматися за щось стабільне. Навіть, коли погано, треба продовжувати робити маленькі кроки. І, чесно кажучи, мені просто не подобалося, який вигляд я мав раніше. Зараз подобається, і це надихає продовжувати дбати про себе», — поділився артист в інтерв’ю nv.ua.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч також нещодавно кардинально схуднув на 15 кіло. Проте з часом вага почала повертатися й зірка чесно назвав причину таких змін.