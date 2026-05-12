Володимир Дантес відреагував на симпатію відомої української акторки та приголомшив зізнанням

Володимир Дантес та Анастасія Цимбалару

Український співак Володимир Дантес відреагував на слова про симпатію з боку акторки Анастасія Цимбалару та публічно прокоментував це в ефірі.

Історія почалася після інтерв’ю Цимбалару, де вона розповідала про чоловіків, які їй імпонують. Дантес зізнався, що побачив це відео випадково, але звернув увагу на одну деталь, яка його приємно здивувала. Артист вирішив згадати цей момент у студії шоу. Він подав історію з гумором і легкою самоіронією. Реакція вийшла емоційною та живою.

«Я чую це: "Хто найсексуальніша людина в цьому світі?" Вона така:"„Ну, я в шоубізнесі не розбираюся, давайте я буду перераховувати". І вона перераховує чоловіків і каже: "Дантес — супер. Дантес подобається". Мені дуже приємно. Я був шокований, що я подобаюся. Я недооцінюю себе», — зі сміхом розповів музикант на шоу «єПитання».

Після цього в студії розмова перейшла у більш легкий і жартівливий тон. До ситуації долучилася ведуча Леся Нікітюк, яка не втрималася від іронічного коментаря. Її репліка викликала сміх у залі та додала енергії ефіру.

«Ти шокований, що ти комусь подобаєшся як чоловік? Боже, Володя, візьми себе в руки! Ти класний хлопець! Помити голову треба, але… все файно», — пожартувала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно 37-річний Дантес блиснув своїм сталевим пресом і викликав фурор в Мережі.

