Володимир Дантес заявив про неочікувані зміни в кар'єрі та свій дебют: "Важке випробування"

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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Український співак Володимир Дантес повідомив про кардинальні зміни в професійному житті.

Виконавець у фотоблогу заявив, що віднедавна став актором. За словами Дантеса, нещодавно він погодився на головну роль у новому історичному еротичному трилері. Знімання вже розпочалася, тож артист поділився першими кадрами зі знімального майданчику.

"Зі мною трапилось кіно. Зараз тривають знімання (не вірю, що пишу це) еротичного трилеру "В її світлі вони грішили". Це мій дебют. Головна роль", — заявив знаменитість.

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Володимир Дантес під час знімань фільму / © instagram.com/volodymyrdantes

Володимир Дантес під час знімань фільму / © instagram.com/volodymyrdantes

Володимир зазначив, що раніше йому вже надходили пропозиції спробувати себе в кіно, але тоді він відмовляв. Та цього ж разу всі пазли склалися, тож зовсім скоро українські глядачі зможуть побачити його на великих екранах. Зірка чесно зізнався, що насправді зараз дуже хвилюється, але поруч з ним надійна команда.

"Багато було пропозицій раніше, але мене не влаштовувало, так би мовити, "продюсерське" кіно. Я мріяв зніматись в команді людей, які горять мистецтвом, а не грошима. І вони зустрілись мені. Це важке психологічне випробовування. Але поруч професіонали які постійно допомагають і підтримують. Мій персонаж складний, готовий на все заради досягнення своєї мети і робить жахливі речі. Це виклик для мене, але, здається, в мене виходить. Хоча судити будете ви", — заінтригував Дантес.

Володимир Дантес під час знімань фільму / © instagram.com/volodymyrdantes

Володимир Дантес під час знімань фільму / © instagram.com/volodymyrdantes

Нагадаємо, нещодавно комік і блогер Даніл Повар розсекретив, як знімався разом з Лесею Нікітюк у комедії та чи знав про її вагітність на той час.