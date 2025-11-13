ТСН у соціальних мережах

Володимир Дантес заінтригував новою закоханістю: Коля Сєрга підколов його через обраницю

Схоже, артист закохався, але ці почуття виявилися невзаємними.

Володимир Дантес та Коля Сєрга

Український співак Володимир Дантес заінтригував новою закоханістю.

Щоправда, артист натякає, що ці почуття не є взаємними. Виконавець у соцмережі Threads ділиться, що почувається самотнім. Хоч у Володимира Дантеса й є багато друзів, команда, люди, з якими йому хочеться проводити час і з якими йому цікаво. Однак почуття самотності в співака виникає через невзаємність. За словами артиста, він постійно перебуває в онлайні, оскільки чекає на повідомлення від конкретної людини, але вона не пише.

"Самотність - в тебе багато друзів, команда, людей, які тобі цікаві, людей, які хочуть з тобою спілкуватись, а ти просто оновлюєш стрічку в усіх застосунках і очікуєш, поки тобі напише та сама людина…Але вона не пише…", - відверто поділився артист.

Допис Володимира Дантеса

На допис Володимира Дантеса неочікувано відреагував його колега Коля Сєрга. Артист підколов виконавця, порадивши почекати на повідомлення, бо є один нюанс: "Братан, у неї зараз обшуки, почекай".

Чи то Коля Сєрга так пожартував, чи то він щось знає більше – лишається загадкою. Тим не менш, Володимир Дантес оцінив його коментар та залишив вподобання.

Нагадаємо, раніше артист перебував у стосунках із бізнесвумен Дашею Кацуріною. Проте вже давно ширяться чутки про їхній розрив. Пара хоч і не коментує, але своєю поведінкою дає зрозуміти, що це дійсно так. Нещодавно Володимир Дантес вже натякав на невзаємне кохання.

