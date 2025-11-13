- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 713
- Час на прочитання
- 2 хв
Володимир Дантес заінтригував новою закоханістю: Коля Сєрга підколов його через обраницю
Схоже, артист закохався, але ці почуття виявилися невзаємними.
Український співак Володимир Дантес заінтригував новою закоханістю.
Щоправда, артист натякає, що ці почуття не є взаємними. Виконавець у соцмережі Threads ділиться, що почувається самотнім. Хоч у Володимира Дантеса й є багато друзів, команда, люди, з якими йому хочеться проводити час і з якими йому цікаво. Однак почуття самотності в співака виникає через невзаємність. За словами артиста, він постійно перебуває в онлайні, оскільки чекає на повідомлення від конкретної людини, але вона не пише.
"Самотність - в тебе багато друзів, команда, людей, які тобі цікаві, людей, які хочуть з тобою спілкуватись, а ти просто оновлюєш стрічку в усіх застосунках і очікуєш, поки тобі напише та сама людина…Але вона не пише…", - відверто поділився артист.
На допис Володимира Дантеса неочікувано відреагував його колега Коля Сєрга. Артист підколов виконавця, порадивши почекати на повідомлення, бо є один нюанс: "Братан, у неї зараз обшуки, почекай".
Чи то Коля Сєрга так пожартував, чи то він щось знає більше – лишається загадкою. Тим не менш, Володимир Дантес оцінив його коментар та залишив вподобання.
Нагадаємо, раніше артист перебував у стосунках із бізнесвумен Дашею Кацуріною. Проте вже давно ширяться чутки про їхній розрив. Пара хоч і не коментує, але своєю поведінкою дає зрозуміти, що це дійсно так. Нещодавно Володимир Дантес вже натякав на невзаємне кохання.