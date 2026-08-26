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- Гламур
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Володимир Дантес здивував заміським відпочинком з новою обраницею та замилував їхніми спільними фото
Закохані заобіймали пухнастого улюбленця на тлі природи.
Співак Володимир Дантес та маркетологиня Анастасія Неправда вкотре натякнули на роман і показали ніжні фото зі спільного відпочинку за містом.
Стосунки знаменитостей тривалий час залишалися темою для обговорень. Пара не поспішала офіційно говорити про свій роман. Втім, останнім часом Дантес і Неправда дедалі частіше з’являлися разом. Тепер закохані вирішили самі розставити всі крапки над «і». Анастасія опублікувала кадри з їхньої заміської прогулянки. На світлинах вони проводять час серед природи та насолоджуються компанією одне одного.
Особливо теплими фото зробила присутність їхнього пухнастого чотирилапого друга. Закохані по черзі брали великого кучерявого собаку на руки та разом проводили час на природі. Володимир також показав, як відпочиває з улюбленцем біля заміського будинку.
Йдеться про лабрадудля на ім’я Василь. Пес з’явився у житті артиста ще під час його стосунків із Дашею Кацуріною, а восени йому виповниться три роки. Нині Василь живе з Дантесом, тож саме співак залишається його господарем.
Нагадаємо, нещодавно Дантес уперше публічно з’явився з новою обраницею. Пара навіть обрала однакові образи.