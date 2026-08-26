Володимир Дантес здивував заміським відпочинком з новою обраницею та замилував їхніми спільними фото

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Реклама

Співак Володимир Дантес та маркетологиня Анастасія Неправда вкотре натякнули на роман і показали ніжні фото зі спільного відпочинку за містом.

Стосунки знаменитостей тривалий час залишалися темою для обговорень. Пара не поспішала офіційно говорити про свій роман. Втім, останнім часом Дантес і Неправда дедалі частіше з’являлися разом. Тепер закохані вирішили самі розставити всі крапки над «і». Анастасія опублікувала кадри з їхньої заміської прогулянки. На світлинах вони проводять час серед природи та насолоджуються компанією одне одного.

Реклама

Володимир Дантес з обраницею / © instagram.com/volodymyrdantes

Особливо теплими фото зробила присутність їхнього пухнастого чотирилапого друга. Закохані по черзі брали великого кучерявого собаку на руки та разом проводили час на природі. Володимир також показав, як відпочиває з улюбленцем біля заміського будинку.

Реклама

Йдеться про лабрадудля на ім’я Василь. Пес з’явився у житті артиста ще під час його стосунків із Дашею Кацуріною, а восени йому виповниться три роки. Нині Василь живе з Дантесом, тож саме співак залишається його господарем.

Нагадаємо, нещодавно Дантес уперше публічно з’явився з новою обраницею. Пара навіть обрала однакові образи.

Новини партнерів