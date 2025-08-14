Володимир Ярославський / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Реклама

Відомий український кулінар Володимир Ярославський відверто зізнався, чи перебуває зараз у стосунках.

Знаменитості приписують чимало романів. Найбільше кулінара підозрювали у стосунках із колегою Ольгою Мартиновською. Нині ж кухар розкрив, що насправді відбувається в його особистому житті. Володимир Ярославський в інтерв'ю для "Люкс ФМ" запевняє, що наразі ні з ким не зустрічається. Причина – брак часу.

"У мене практично й немає особистого життя. Біля мене ледь-ледь зараз починають рослини виживати. Але хотілося б, щоб вистачало на все часу", - ділиться кухар.

Реклама

Володимир Ярославський / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Звичайно, Володимиру Ярославському хотілося б мати поруч кохану людину. Проте кулінар нині зайнятий роботою, що часу не вистачає навіть на зустрічі з рідними. Кухар переконаний, що потенційна обраниця не витримає того, що його постійно немає поруч. Ярославський додав, що для стосунків необхідно чимось жертвувати, а він поки що не готовий піти на такий крок.

"Потрібно буде точно від чогось відмовитися. Моя помилка в тому, що стосунки треба було вибудовувати, коли ти був молодим, до 27 років. Це тільки мій власний досвід. Я дуже багато почав працювати від 32 років. Ми з друзями бачимося раз на місяць, із батьком – два рази на місяць, але обмежену кількість часу. Людина, яка поруч, вона не витримає. Мене немає вдома багато", - додав кухар.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оксана Білозір в коментарі ТСН.ua зізнавалась, чи перебуває зараз у стосунках. Також артистка пояснила, чому не спілкується з колишнім чоловіком.