Володимир Івасюк помер 47 років тому: який зараз вигляд має могила легендарного композитора у Львові

Володимир Івасюк / © УНІАН

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Легендарний український композитор та музикант Володимир Івасюк помер 47 років тому.

Ведучий Слава Дьомін на своєму YouTube-каналі розповів, що зі співачкою Наталкою Карпою побував на його могилі. Володимир Івасюк похований на Личаківському кладовищі у Львові. Життя композитора трагічно обірвалося 1979 року, але пам’ятник йому встановили лише 1990-го.

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На могилі Володимира Івасюка встановлена бронзова композиція. Зокрема, там є пам’ятник молодого композитора, який стоїть поруч із роялем. До могили музиканта навідуються охочі, залишають квіти та лампадки.

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«Легендарна постать! Його пісні співала вся естрада. Я росла на його піснях, ми постійно їх вдома грали, співали. Я сама розучувала, на слух підбирала на фортепіано його пісні — „Водограй“, „Червона рута“, „Я піду в далекі гори“, „Мальви“», — ділиться Наталка Карпа.

Могила Володимира Івасюка / © скриншот з відео

Що відомо про смерть Володимира Івасюка

Точна дата смерті Володимира Івасюка лишається невідомою. Композитор 24 квітня 1979 року зник. Батьки музиканта одразу ж подали заяву до тодішньої міліції, а пошуки розпочалися 27 квітня та тривали до 11 травня.

Лише 18 травня випадково було виявлено тіло Володимира Івасюка. Слідство висунуло версію, що композитор скоїв самогубство на тлі нібито психічного розладу. Хоча багато хто, в тому числі й рідні музиканта, в це не вірили.

Вже 2014 року Генеральна прокуратура України поновила кримінальну справу щодо смерті Володимира Івасюка. Експерти дійшли до висновку, що композитор не міг скоїти самогубство. Це доводять слідчі експерименти. Колишній прокурор Львівської області Роман Федик заявляв, що Володимира Івасюка убили «співробітники КДБ».

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Нагадаємо, нещодавно ведучому-військовому Максиму Неліпі встановили пам’ятник. Пропонуємо подивитися, який зараз вигляд має могила загиблого на війні шоумена.

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