Володимир Остапчук із третьою дружиною зустрівся з колишньою: як вони в Канаді провели час з дітьми

Володимир Остапчук з дружиною Катериною та Олена Войченко / © instagram.com/poka.tya

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Український шоумен Володимир Остапчук після еміграції до Канади провів час зі своїми старшими дітьми від першого шлюбу та колишньою дружиною Оленою Войченко. До зустрічі також долучилися нинішня дружина телеведучого Катерина Остапчук і їхній маленький син Тимофій.

Про тепле родинне возз’єднання Катерина та Володимир розповіли у фотоблогу. За словами блогерки, вони з однорічним сином прибули з Монреаля до Торонто, щоб привітати доньку шоумена Емілію з днем народження. Дівчині виповнилося 13 років.

З нагоди свята родина влаштувала спільну вечерю, на якій були присутні Олена Войченко та старші діти Остапчука — Емілія та Еван. Попри те, що подружжя не показує облич дітей у соцмережах, Катерина поділилася кадрами із зустрічі та розповіла про особливий зв’язок між маленьким Тимофієм і його старшим братом.

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«Тім і Еван — окрема любов. Не знаю, як це пояснити, але Тім наче розуміє, що це його брат. Він сам обіймав його так, ніби давно не бачив. До всіх дітей ставиться добре, але до Евана та Емілії — якось по-особливому», — поділилася блогерка.

Сини Володимира Остапчука / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Після святкової вечері компанія вирушила на прогулянку містом. За словами Катерини, атмосфера була дружньою та невимушеною. Поки Володимир гуляв із синами, вона проводила час з Оленою та Емілією, обговорюючи повсякденне життя, навчання та побут.

Також блогерка розповіла, що Олена Войченко подарувала Тимофію м’якого зайчика. Ба більше, родини вже домовилися про нову зустріч — колишня дружина шоумена разом із дітьми планує навідатися до них у Монреаль.

Сториз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина наголосила, що не бачить сенсу в конфліктах між колишньою та нинішньою сім’ями, адже насамперед йдеться про комфорт дітей та можливість підтримувати здорові стосунки між усіма членами родини. Блогерка додала, що не має бажання витрачати сили на сварки та образи. На її думку, якщо обидві сторони прагнуть порозуміння та поважають одна одну, конфліктів можна уникнути навіть після розлучення.

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«Я не бачу варіантів не спілкуватися з Оленою, тому що там діти. Якщо почати вигадувати правила та обмеження, в підсумку будуть тільки сварки й діти не бачитимуть батька, а батько — дітей. Тим паче вона чудово ставиться до Тіма і до мене також, як і я до них», — пояснила дружина шоумена.

Нагадаємо, Володимир Остапчук був одружений з Оленою Войченко понад десять років до 2020-го. У їхньому шлюбі народилися донька Емілія та син Еван, які вже тривалий час проживають у Канаді. Нині телеведучий перебуває у шлюбі з блогеркою Катериною Остапчук, з якою виховує сина Тимофія й також поступово адаптується до життя за океаном. Як от нещодавно подружжя показувало свій дім і розповідало про ціни.

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