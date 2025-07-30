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Володимир Остапчук освідчився дружині, з якою вже одружений: вартість обручки приголомшує
Володимир Остапчук здійснив мрію дружини. Він освідчився коханій та подарував їй саме ту обручку, яку вона хотіла ще від дитинства.
Український ведучий Володимир Остапчук освідчився дружині, блогерці Катерині Полтавській.
Пара вже тривалий час перебуває в шлюбі та виховує спільного сина. Проте освідчення в традиційному його розумінні та весілля як такого у закоханих не було. Тим не менш, Катерина Полтавська хотіла цього. Тож, Володимир Остапчук нарешті їй освідчився.
Як поділилася Катерина Полтавська у своєму Telegram-каналі, чоловік подарував їй обручку від престижного американського ювелірного бренду Tiffany & Co. Прикраса була з діамантом, і хоч її вартість блогерка не розкрила, але дала зрозуміти, що вона обійшлася Володимиру Остапчуку в декілька десятків тисяч доларів.
"До речі, чоловік освідчився мені. Ну, як би вже час! Як я і мріяла — каблучка Tiffany. Звичайно, що я знаю, скільки вона коштує, бо надсилала йому її давно ще. Моя коштує декілька десятків тисяч доларів. Але Tiffany – мій особистий пунктик від дитинства. Чесно, тоді мені здавалося, що в мене ніколи в житті не буде такої каблучки. Я думала, що це нереально. Мрійте! Кожна з нас заслуговує найкращого!" – поділилася блогерка.
Зазначимо, Володимир Остапчук перебуває в стосунках із Катериною Полтавською від осені 2022 року. Відомо, що пара одружена. Однак закохані не розкривали, коли саме уклали шлюб. У грудні 2024-го у ведучого та блогерки народився спільний син Тимофій.
Нагадаємо, нещодавно з'явилися плітки, що голлівудський актор Бредлі Купер збирається освідчитися молодшій на 20 років моделі Джіджі Хадід. Ба більше, у західній пресі вже й заговорили про спільних дітей пари.