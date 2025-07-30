Володимир Остапчук освідчився дружині, з якою вже одружений: вартість обручки приголомшує

Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/poka.tya

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Український ведучий Володимир Остапчук освідчився дружині, блогерці Катерині Полтавській.

Пара вже тривалий час перебуває в шлюбі та виховує спільного сина. Проте освідчення в традиційному його розумінні та весілля як такого у закоханих не було. Тим не менш, Катерина Полтавська хотіла цього. Тож, Володимир Остапчук нарешті їй освідчився.

Як поділилася Катерина Полтавська у своєму Telegram-каналі, чоловік подарував їй обручку від престижного американського ювелірного бренду Tiffany & Co. Прикраса була з діамантом, і хоч її вартість блогерка не розкрила, але дала зрозуміти, що вона обійшлася Володимиру Остапчуку в декілька десятків тисяч доларів.

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Володимир Остапчук із дружиною Катериною Полтавською / © instagram.com/poka.tya

"До речі, чоловік освідчився мені. Ну, як би вже час! Як я і мріяла — каблучка Tiffany. Звичайно, що я знаю, скільки вона коштує, бо надсилала йому її давно ще. Моя коштує декілька десятків тисяч доларів. Але Tiffany – мій особистий пунктик від дитинства. Чесно, тоді мені здавалося, що в мене ніколи в житті не буде такої каблучки. Я думала, що це нереально. Мрійте! Кожна з нас заслуговує найкращого!" – поділилася блогерка.

Зазначимо, Володимир Остапчук перебуває в стосунках із Катериною Полтавською від осені 2022 року. Відомо, що пара одружена. Однак закохані не розкривали, коли саме уклали шлюб. У грудні 2024-го у ведучого та блогерки народився спільний син Тимофій.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися плітки, що голлівудський актор Бредлі Купер збирається освідчитися молодшій на 20 років моделі Джіджі Хадід. Ба більше, у західній пресі вже й заговорили про спільних дітей пари.