Володимир Остапчук показав наймолодшого сина та замилував його змінами за 8 місяців
Маленький Тимофій вже значно підріс.
Український ведучий Володимир Остапчук привітав свого синочка Тимофія з особливим святом і показав, як з дружиною Катериною вони провели цей день.
10 серпня наймолодшому сину ведучого виповнилося вісім місяців. Зірковий батько у фотоблогу адресував Тимофію вітання та зачарував його подорослішанням. Зокрема, опублікував кадр, зроблений майже одразу після народження сина, та порівняв зі свіжим фото.
"Тіму сьогодні вісім місяців. А кажуть, що люди не міняються", — з гумором підписав фото зірка.
До слова, святковий день подружжя з сином провело у компанії батьків Володимира, а потім і рідного брата Катерини. Дружина Остапчука показала їхнє затишне застілля та рідкісний кадр, де брат тримає Тимофія на руках та бавиться з ним. Водночас блогерка також пригадала деякі моменти їхнього дитинства.
"Мій рідний брат у гості приїхав. Ніколи не показувала. У нас різниця два роки. Йому 23. Усе дитинство билися", — поділилася Катерина.
