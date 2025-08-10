Володимир Остапчук показав наймолодшого сина та замилував його змінами за 8 місяців

Володимир Остапчук з дружиною та сином / © instagram.com/vova_ostapchuk

Український ведучий Володимир Остапчук привітав свого синочка Тимофія з особливим святом і показав, як з дружиною Катериною вони провели цей день.

10 серпня наймолодшому сину ведучого виповнилося вісім місяців. Зірковий батько у фотоблогу адресував Тимофію вітання та зачарував його подорослішанням. Зокрема, опублікував кадр, зроблений майже одразу після народження сина, та порівняв зі свіжим фото.

"Тіму сьогодні вісім місяців. А кажуть, що люди не міняються", — з гумором підписав фото зірка.

Володимир Остапчук з сином / © instagram.com/vova_ostapchuk

До слова, святковий день подружжя з сином провело у компанії батьків Володимира, а потім і рідного брата Катерини. Дружина Остапчука показала їхнє затишне застілля та рідкісний кадр, де брат тримає Тимофія на руках та бавиться з ним. Водночас блогерка також пригадала деякі моменти їхнього дитинства.

"Мій рідний брат у гості приїхав. Ніколи не показувала. У нас різниця два роки. Йому 23. Усе дитинство билися", — поділилася Катерина.

Брат Катерини Остапчук з племінником / © instagram.com/vova_ostapchuk

Сторіз Володимира Остапчука / © instagram.com/vova_ostapchuk

