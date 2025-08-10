ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
669
Час на прочитання
1 хв

Володимир Остапчук показав наймолодшого сина та замилував його змінами за 8 місяців

Маленький Тимофій вже значно підріс.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Володимир Остапчук з дружиною та сином

Володимир Остапчук з дружиною та сином / © instagram.com/vova_ostapchuk

Український ведучий Володимир Остапчук привітав свого синочка Тимофія з особливим святом і показав, як з дружиною Катериною вони провели цей день.

10 серпня наймолодшому сину ведучого виповнилося вісім місяців. Зірковий батько у фотоблогу адресував Тимофію вітання та зачарував його подорослішанням. Зокрема, опублікував кадр, зроблений майже одразу після народження сина, та порівняв зі свіжим фото.

"Тіму сьогодні вісім місяців. А кажуть, що люди не міняються", — з гумором підписав фото зірка.

Володимир Остапчук з сином / © instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з сином / © instagram.com/vova_ostapchuk

До слова, святковий день подружжя з сином провело у компанії батьків Володимира, а потім і рідного брата Катерини. Дружина Остапчука показала їхнє затишне застілля та рідкісний кадр, де брат тримає Тимофія на руках та бавиться з ним. Водночас блогерка також пригадала деякі моменти їхнього дитинства.

"Мій рідний брат у гості приїхав. Ніколи не показувала. У нас різниця два роки. Йому 23. Усе дитинство билися", — поділилася Катерина.

Брат Катерини Остапчук з племінником / © instagram.com/vova_ostapchuk

Брат Катерини Остапчук з племінником / © instagram.com/vova_ostapchuk

Сторіз Володимира Остапчука / © instagram.com/vova_ostapchuk

Сторіз Володимира Остапчука / © instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, нещодавно переможниця "Холостяка-3" Інна Бєлєнь показала свого батька та як зворушливо привітала його з днем народження розкішним подарунком.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie