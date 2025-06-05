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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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124
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1 хв

Володимир Остапчук показав рідкісне фото доньки від ексдружини і ніжно привітав її з 12-річчям

Донька Володимира Остапчука святкує день народження. Емілії виповнюється вже 12 років.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Володимир Остапчук

Володимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Український ведучий Володимир Остапчук повідомив про важливе свято в його родині.

Донька шоумена від ексдружини Олени Войченко святкує день народження. Емілії виповнюється вже 12 років. Тож, з нагоди свята ведучий присвятив дівчинці вітальний допис в Instagram-stories. Володимир Остапчук вперше за тривалий час опублікував фото донечки, щоправда, архівне. Також шоумен адресував Емілії теплі слова з привітаннями.

"Сьогодні (5 червня – прим. ред.) у моєї принцеси день народження. Вітаю з 12-м днем народження, Еміліє", - написав під фото шоумен та додав смайлик у вигляді червоного сердечка.

Донька Володимира Остапчука / © instagram.com/vova_ostapchuk

Донька Володимира Остапчука / © instagram.com/vova_ostapchuk

Зазначимо, Володимир Остапчук та його колишня дружина Олена Войченко мають двох спільних дітей – доньку Емілію та сина Евана. Ексобраниця шоумена з його спадкоємцями перебуває в Канаді.

Тим часом ведучий наразі проживає в шлюбі з блогеркою Катериною Полтавською. У грудні в пари народився спільний син Тимофій. Нещодавно блогерка шокувала, як під час пологів у неї виникли серйозні ускладнення.

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