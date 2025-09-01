Володимир Остапчук показав сина та доньку від ексдружини і розповів про їхнє навчання в Канаді

Володимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

Український ведучий Володимир Остапчук вперше за тривалий час показав дітей від першої дружини Олени Войченко і розповів про їхнє навчання в Канаді.

Сьогодні, 1 вересня, в Україні святкують День знань. Традиційно, саме цього дня діти повертаються до школи після літніх канікул. У родині Володимира Остапчука теж наразі є школярі. Щоправда, Емілія та Еван навчаются в Канаді, де вони живуть разом із мамою від початку повномасштабної війни. Дівчинка вже перейшла до сьомого класу. Тим часом Володимир Остапчук показав, як вперше вів доньку до школи.

"1 вересня 2020, Київ, перший клас Емілії. Завтра вона піде вже до 7 класу в Канаді", - говорить ведучий.

Володимир Остапчук із донькою / © instagram.com/vova_ostapchuk

Старшому синові Володимира Остапчука наразі сім років. Еван навчається ще в початковій школі, тим часом його сестра перейшла до старшої.

"Евану сім років, це ще початкова школа. Але за сестричкою сумуватиме (сказав, саме до обіду)", - зазначив ведучий.

Старший син Володимира Остапчука / © instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, наразі Володимир Остапчук перебуває в шлюбі з Катериною Полтавською. Нещодавно шоумен запропонував обраниці повінчатися. З цієї нагоди ведучий подарував коханій каблучку за десятки тисяч доларів.