Володимир Остапчук "помстився" Анатолію Анатолічу за скандал через дружин і публічно висміяв його

Володимир Остапчук з дружиною Катериною і Анатолій Анатоліч з Юлою

Реклама

Телеведучий Володимир Остапчук під час першого стендапу в Канаді оскандалився образливими жартами про колишнього друга Анатолія Анатоліча та першу дружину Олену Войченко, а його виступ викликав обурення в українців.

7 листопада шоумен виступив у Монреалі, де вирішив пригадати історії зі свого минулого. Однак замість нового гумористичного матеріалу він повернувся до давніх конфліктів і особистих образ. Найбільше дісталося Анатолічу, з яким Остапчука колись пов’язувала багаторічна дружба. Зокрема, ведучий використав історію про сексуальну пропозицію від іноземця, аби виставити колишнього товариша в принизливому світлі. Заодно не оминув і першу дружину, згадавши рік їхнього весілля як найгірший у своєму житті.

Реклама

Допис про Володимира Остапчука / © Threads

Під час виступу Остапчук розповів, що після Євробачення-2017 йому нібито написав чоловік арабського походження та запропонував провести разом ніч у готелі за 300 доларів. Шоумен заявив, що така сума його не влаштувала, після чого перейшов до згадки про Анатоліча.

Реклама

«Ви серйозно? Я Євробачення вів! Три тисячі! Я не такий. Але я людина не гнила — я дав йому номер телефона Анатолія Анатоліча. Я думаю, що вони списалися. Цей за 300 доларів сто відсотків все зробить», — сказав Остапчук зі сцени.

Фактично ведучий використав сексуальний підтекст, аби виставити колишнього друга людиною, яка нібито погодилася б на інтимну пропозицію за 300 доларів. Особливо недоречно це прозвучало на тлі історії їхніх стосунків: після багаторічної дружби чоловіки припинили спілкування, а особистий конфлікт згодом переріс у публічне протистояння їхніх родин.

Коментарі користувачів / © Threads

Сварка розгорілася після того, як Анатоліч розповів про припинення спілкування з Остапчуком і припустив, що на розрив могла вплинути нинішня дружина шоумена Катерина. Згодом вона публічно звинуватила Анатоліча та його дружину Юлу в нещирості, а Юла у відповідь різко висловилася про Катерину. Сам Володимир підтримав свою обраницю. Тепер же його стендап став першою настільки уїдливою публічною реакцією на колишнього приятеля після розгортання цього скандалу.

Не забув Остапчук і про першу дружину Олену Войченко, з якою виховує двох старших дітей. Рік їхнього одруження — 2007-й — він назвав найгіршим у своєму житті. При цьому додав, що саме тоді його нинішня дружина Катерина пішла до першого класу.

Реклама

Допис про Володимира Остапчука / © Threads

Окреме обурення викликала присутність Катерини на заході. Вона сиділа в першому ряду разом із маленьким сином Тимофієм. У Threads користувачі припустили, що нинішня дружина шоумена могла впливати на зміст його жартів, адже саме вона раніше активно долучалася до публічного конфлікту з родиною Анатоліча.

Реакції на виступ були неоднозначними, однак чимало коментаторів не побачили в цих історіях нічого смішного. Українці дорікали ведучому за публічне приниження людей, із якими його колись пов’язували близькі стосунки, та за використання особистих конфліктів як матеріалу для сцени.

Коментарі користувачів / © Threads

«Як цікаво, Катя завжди розповідає, що „з першою дружиною ми в нормальних відносинах“. Але паплюжити її в стендапі вони спокійно наважились», — написала одна з користувачок.

Інші коментатори іронізували над застарілими темами виступу, кількістю глядачів та тим, що замість нових жартів шоумен знову повернувся до давніх історій. Водночас були й ті, хто сприйняв захід як звичайний розважальний вечір, тож одностайної реакції на стендап не було.

Реклама

Коментарі користувачів / © Threads

Коментарі користувачів / © Threads

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч розірвав дружбу з Остапчуком і здивував причиною.

Новини партнерів