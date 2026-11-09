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- Гламур
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Володимир Остапчук "помстився" Анатолію Анатолічу за скандал через дружин і публічно висміяв його
Під час виступу в Монреалі шоумен згадав конфлікт із колегою та не пошкодував образливих слів про першу дружину.
Телеведучий Володимир Остапчук під час першого стендапу в Канаді оскандалився образливими жартами про колишнього друга Анатолія Анатоліча та першу дружину Олену Войченко, а його виступ викликав обурення в українців.
7 листопада шоумен виступив у Монреалі, де вирішив пригадати історії зі свого минулого. Однак замість нового гумористичного матеріалу він повернувся до давніх конфліктів і особистих образ. Найбільше дісталося Анатолічу, з яким Остапчука колись пов’язувала багаторічна дружба. Зокрема, ведучий використав історію про сексуальну пропозицію від іноземця, аби виставити колишнього товариша в принизливому світлі. Заодно не оминув і першу дружину, згадавши рік їхнього весілля як найгірший у своєму житті.
Під час виступу Остапчук розповів, що після Євробачення-2017 йому нібито написав чоловік арабського походження та запропонував провести разом ніч у готелі за 300 доларів. Шоумен заявив, що така сума його не влаштувала, після чого перейшов до згадки про Анатоліча.
«Ви серйозно? Я Євробачення вів! Три тисячі! Я не такий. Але я людина не гнила — я дав йому номер телефона Анатолія Анатоліча. Я думаю, що вони списалися. Цей за 300 доларів сто відсотків все зробить», — сказав Остапчук зі сцени.
Фактично ведучий використав сексуальний підтекст, аби виставити колишнього друга людиною, яка нібито погодилася б на інтимну пропозицію за 300 доларів. Особливо недоречно це прозвучало на тлі історії їхніх стосунків: після багаторічної дружби чоловіки припинили спілкування, а особистий конфлікт згодом переріс у публічне протистояння їхніх родин.
Сварка розгорілася після того, як Анатоліч розповів про припинення спілкування з Остапчуком і припустив, що на розрив могла вплинути нинішня дружина шоумена Катерина. Згодом вона публічно звинуватила Анатоліча та його дружину Юлу в нещирості, а Юла у відповідь різко висловилася про Катерину. Сам Володимир підтримав свою обраницю. Тепер же його стендап став першою настільки уїдливою публічною реакцією на колишнього приятеля після розгортання цього скандалу.
Не забув Остапчук і про першу дружину Олену Войченко, з якою виховує двох старших дітей. Рік їхнього одруження — 2007-й — він назвав найгіршим у своєму житті. При цьому додав, що саме тоді його нинішня дружина Катерина пішла до першого класу.
Окреме обурення викликала присутність Катерини на заході. Вона сиділа в першому ряду разом із маленьким сином Тимофієм. У Threads користувачі припустили, що нинішня дружина шоумена могла впливати на зміст його жартів, адже саме вона раніше активно долучалася до публічного конфлікту з родиною Анатоліча.
Реакції на виступ були неоднозначними, однак чимало коментаторів не побачили в цих історіях нічого смішного. Українці дорікали ведучому за публічне приниження людей, із якими його колись пов’язували близькі стосунки, та за використання особистих конфліктів як матеріалу для сцени.
«Як цікаво, Катя завжди розповідає, що „з першою дружиною ми в нормальних відносинах“. Але паплюжити її в стендапі вони спокійно наважились», — написала одна з користувачок.
Інші коментатори іронізували над застарілими темами виступу, кількістю глядачів та тим, що замість нових жартів шоумен знову повернувся до давніх історій. Водночас були й ті, хто сприйняв захід як звичайний розважальний вечір, тож одностайної реакції на стендап не було.
Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч розірвав дружбу з Остапчуком і здивував причиною.