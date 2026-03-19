- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 1 хв
Володимир Остапчук привітав з 8-річчям сина від першого шлюбу, який живе у Канаді
Зірковий тато поділився архівним фото старшого сина.
Український ведучий Володимир Остапчук розповів про свято у його родині.
19 березня Евану виповнилося вісім років. Хлопчик разом із мамою та сестрою Емілією вже давно проживає у Канаді. Проте у такий святковий день зірковий тато теж не лишився осторонь. Хоч і на відстані, але він привітав маленького іменинника. І свої теплі слова супроводив архівним фото Евана у перші місяці життя.
«Цьому козаку вісім років. З днем народження, Еване», — написав Володимир.
До слова, цього року ведучий навідувався до своїх дітей від першого шлюбу. Володимир з третьою дружиною Катериною і їхнім сином Тимофієм приїжджали у гості до Емілії та Евана на декілька днів. Проте потім родина утрьох поїхала далі на відпочинок у Домініканську Республіку, де проводить час дотепер.
Раніше дружина зірки Катерина розповідала, що не транслювала їхню подорож до дітей чоловіка через бажання їхньої мами. Своєю чергою підписники дорікнули родині, що вони поїхали з Канади до Домініканської Республіки й не взяли Емілію та Евана. Вона не втрималася та різко відповіла й пояснила, чому так сталося і чи сприймає їх за рідних.