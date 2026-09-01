Володимир Остапчук розсекретив стать четвертої дитини: на кого чекає його 26-річна дружина

Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Український ведучий Володимир Остапчук розсекретив стать четвертої дитини.

Так, дружина шоумена Катерина Полтавська чекає на народження їхньої другої спільної дитини. Пара вже доволі тривалий час знає стать майбутнього малюка. А це ж закохані нарешті поділились цим із підписниками.

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Пара організувала своєрідне гендер-паті. Закохані позували у своєму будинку разом із однорічним сином. Володимир Остапчук дістав телефон, де почав читати висновок лікарів. Звичайно, шоумен до останнього тримав інтригу, а потім оголосив, що в них із Катериною Полтавською буде ще один хлопчик.

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«Це хлопчик», — без зайвих слів повідомили закохані.

Володимир Остапчук із дружиною та сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

У коментарях подружжя одразу ж почали вітати. Як виявилось, чимало з підписників ведучого та блогерки були переконані, що в них народиться другий хлопчик. Деякі ж зазначили, що третя дитина точно буде дівчинкою.

Зазначимо, для Володимира Остапчука це буде четверта дитина. Шоумен від першого шлюбу виховує сина Евана та доньку Емілію. Тим часом у стосунках із Катериною Полтавською у грудні 2024 року у ведучого народив син Тимофій.

До речі, раніше дружина Володимира Остапчука жалілась на тяжку другу вагітність. Блогерка зізнається, коли чекала на народження першого сина, то почувалась фізично значно краще.

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