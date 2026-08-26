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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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850
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Володимир Остапчук стане батьком учетверте: його 26-річна дружина вагітна

У родині Володимира Остапчука відбудеться поповнення. У Катерини Полтавської вже навіть видніється чималий округлий животик.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Володимир Остапчук із дружиною

Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/vova_ostapchuk

Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук стане батьком учетверте.

26-річна дружина знаменитості — блогерка Катерина Полтавська — вагітна. Це буде друга спільна дитина подружжя. До слова, радісну новину закохані оголосили в Instagram. Парочка опублікувала коротких ролик, на якому у family look позує на подвір’ї їхнього будинку.

Володимир Остапчук обіймав дружину, а поруч із ними стояв їхній однорічний син, який тримав у руках знімок УЗД. Тим часом Катерина Полтавська демонструвала свій чималий округлий животик.

«+1. Наша благословенна маленька сім’я», — поділилось подружжя.

Володимир Остапчук із вагітною дружиною та сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Володимир Остапчук із вагітною дружиною та сином / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Зазначимо, Володимир Остапчук закрутив роман із Катериною Полтавською восени 2022 року. Згодом пара уклала шлюб. У грудні 2024-го у подружжя народився первісток — син Тимофій.

Ведучий також виховує двох дітей від першого шлюбу. 2013 року в нього народилась донька Емілія, а 2018-го — син Еван. Дітлахи разом із мамою живуть у Канаді.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин зізналась, що вагітна втретє. Артистка вже показала свій округлий животик.

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