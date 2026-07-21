Володимир Остапчук віддав однорічного сина до дитсадка в Канаді і розкрив його вартість на місяць

Володимир Остапчук із дружиною та сином / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Український ведучий Володимир Остапчук віддав однорічного сина до дитячого садочка в Канаді.

Про це шоумен розповів в Instagram-stories. Зокрема, маленький Тимофій вже два дні як відвідує дитсадочок. Зараз він проходить період адаптації. Володимир Остапчук говорить, що перший день минув спокійно, а от другого дня хлопчик сумував за батьками та не хотів лишатися сам.

«Другий день трохи важчий. Мабуть, Тім вже "прохавав" систему і плаче. Тому ми хвилин 10 граємося і йдемо. Повертаємося о 12 до обіднього сну», — ділиться ведучий.

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Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської / © instagram.com/vova_ostapchuk

Також Володимир Остапчук розсекретив, скільки платить щомісяця за перебування сина у дитячому садочку. Загалом шоумен віддає 1700 доларів.

Син Володимира Остапчука та Катерини Полтавської / © instagram.com/vova_ostapchuk

До речі, коли подружжя жило в Україні, то користувалося послугами няні. Однак у Канаді вони від цього відмовились. Дружина Володимира Остапчука — блогерка Катерина Полтавська — пояснює, що няня з сином однаково була б вдома, а їй іноді хочеться тиші. Окрім того, обраниця ведучого не хоче звикати до нової людини. Також вона вважає садочок більш доречним, оскільки Тимофій там одразу вивчатиме дві мови — англійську та французьку.

«У садочку він вивчить англійську та французьку. Ну, і няня — це вони все одно сидять вдома, а я хочу тиші іноді. І якби це була наша Світлана, я була б рада, а так, то не готова звикати до нової людини», — ділиться дружина ведучого.

Нагадаємо, нещодавно обраниця Володимира Остапчука склала іспит на водійські права в Канаді. Однак Катерина Полтавська поки за кермо не сяде і пояснила чому.

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