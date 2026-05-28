Володимир Остапчук із дружиною / © instagram.com/vova_ostapchuk

Український ведучий Володимир Остапчук вперше показав фото зі свого таємного весілля з молодшою на 16 років дружиною, блогеркою Катериною Полтавською.

Закохані емігрують до Канади. Проте перед виїздом з України пара встигла відгуляти весілля. Хоч вони вже офіційно перебувають у шлюбі та виховують однорічного сина, проте свята як такого в них не було. Тож, Остапчуки вирішили це виправити.

Раніше вони натякали, що відгуляли весілля, а це ж показали відповідні фото в образі наречених. Володимир Остапчук обрав чорний офіційний костюм, білу сорочку, а образ доповнив метеликом. Однорічний синочок пари Тимофій був одягнений як і зірковий батько.

А от Катерина, як і обіцяла, обрала два образи. На обраниці Володимира Остапчука була розкішна пишна біла сукня зі стриманими вирізами та елегантним декольте. Вбрання блогерки було доповнене корсетом та мереживом із блискітками.

Схоже, сукня Катерини Полтавської була трансформером. Пишна частина вбрання від’єднувалась і лишилась лише стримана мереживна. Звичайно, без довогого вельону не минулось. Також дружина Остапчука зробила укладку на розпущене волосся та легкий макіяж.

Підписувати світлини пара особливо не стала. У спільному дописі вони лиш коротко зазначили: «V + K», що означає «Володимир + Катерина».

У от підисники подружжя, серед яких чимало зірок, просто засипали їх компліментами. Особливо користувачі приділяли увагу сукні Катерини, яка, на їхню думку, була неймовірною.

Я таку гарну сукню бачу вперше!

Яка краса!

Такі чудові! Дуже елегантні образи!

Зазначимо, Володимир Остапчук та Катерина Полтавська почали зустрічатися у жовтні 2022 року. Вже у березні 2024-го вони оголосили, що перебувають в шлюбі. У пари є спільний син Тимофій, який народився у грудні 2024-го.

