Володимир Остапчук вперше відреагував на скандал його нинішньої дружини з колишньою Горняк

Христина Горняк, Катерина Полтавська та Володимир Остапчук

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Український ведучий Володимир Остапчук вперше відреагував на сварку його нинішньої дружини Катерини Полтавської з колишньою Христиною Горняк.

Жінки вже не вперше між собою конфліктують. Однак шоумен відмовчувався та утримувався від публічних коментарів. Щоправда, його критикували через це в Мережі, мовляв, чому ж від нього немає жодної реакції. Тож, Володимир Остапчук вийшов у сторіз та розставив всі крапки над «і». Шоумен заявив, що повністю підтримує свою дружину. Натомість публічно до цього відмовчувався, оскільки не бажає тягнути події минулого в своє теперішнє життя.

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«Повністю підтримую дружину, бо якщо ж я в сторіз нічого не напишу, то значить не підтримую, треба буквально кожен крок виставляти в Інтернет, бо поза телефоном життя не існує. Не з поваги, а з небажання тягнути минуле в теперішнє події багаторічної давнини, обговорювати не збираюся, забув, як наче то тривало тільки кілька років. Точно, воно стільки і тривало», — зазначив шоумен.

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Допис Володимира Остапчука / © instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук додав, що вони з дружиною вирішили, що саме вона коментуватиме конфлікти, оскільки, мовляв, краще доносить думки.

«Катя як журналіст зробить наші думки зрозумілими, а не хайповими, і про сьогодні, а не сто років тому. У мене писати виходить погано. У мікрофон краще говорю, і за 42 роки нахайпувався вже», — додав ведучий.

Наостанок Володимир Остапчук наголосив, що він щасливий у шлюбі і тішиться тому, що нарешті може нормально спілкуватися з дітьми від першої дружини, чого раніше не міг робити, і що в його житті все налагодилось.

«У мене нарешті все добре вдома, я нарешті можу спілкуватися з дітьми від першого шлюбу без скандалів через це вдома та з їх мамою, у мене скоро народиться четверта дитина, я обираю бути з дружиною вдома, біля неї», — додав шоумен.

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Допис Володимира Остапчука / © instagram.com/vova_ostapchuk

Зазначимо, днями між нинішньою та колишньою дружинами Остапчука спалахнув новий конфлікт. Річ у тім, що Христина Горняк стала учасницею «Холостяка-15», де у візитівці згадала шлюб з Остапчуком, давши зрозуміти, що їй із шоуменом жилося несолодко. Тим часом Катерина обурилась словам колишньої дружини ведучого, заявила, що вона не дає їм із чоловіком спокою, нібито говорить неправду та піариться на відомому прізвищі.

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