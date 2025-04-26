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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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41
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2 хв

Володимир Остапчук прокоментував різкі висловлювання 24-річної дружини в бік його колишньої Горняк

Також Катерина визнала свою помилку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Володимир і Катерина Остапчуки, Христина Горняк

Володимир і Катерина Остапчуки, Христина Горняк

Український ведучий Володимир Остапчук прокоментував скандальні заяви його дружини Катерини у бік його ексдружини Христини Горняк.

У Telegram-каналі сама Катерина опублікувала відповідь свого чоловіка, який зазначив, що "Катя просто сама приймає рішення". Блогерка зробила це для тих, хто дорікає шоумену, що він "мовчить і не захищає". Дружина Остапчука також додала, що завжди дослухається, перш за все, до себе.

"Головна людина у своєму житті — я. Я поважаю думку чоловіка, подруг і тд, але кінцеве слово завжди за мною в тому, що стосується мого життя. Я люблю свого чоловіка, але це не означає, що мій світ обертається тільки навколо нього. Я вважаю, що світ жінки не має обертатися навколо чоловіків. Жінка — це окрема особистість. Вона може сама приймати рішення. Вона може сама сваритися", — пояснила Катерина.

Допис Катерини Остапчук

Допис Катерини Остапчук

Утім, блогерка все ж визнала, що надто погарячкувала з попередніми заявами про Горняк. Обраниця зірки говорить, що усвідомила, що краще було б не підсилювати скандал.

"Я не стрималася! Можливо, гормони дали своє. Тільки припинила годувати майже. Також вважаю, що не відповідати було правильно. Але всі ми люди — іноді пружина стріляє. Ви ж знаєте, що я ніколи не хайпувала. Не на словах, на діях. Тому ця вся ситуація для мене більше крінж і сором. Але плюси в ній також є. Як мінімум, я відповіла на запитання про себе, про які ніколи не відповідала. Коханкою мене тепер точно ніхто не назве. І для мене це важливо", — написала дружина шоумена.

Допис Катерини Остапчук

Допис Катерини Остапчук

Своєю чергою Христина Горняк не коментує інцидент.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Остапчук також неочікувано повідомила, що стане власницею майна спільно з Христиною Горняк.

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