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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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729
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Володимир Остапчук зворушливо привітав сина з півріччям і здивував, як він помітно виріс та змінився

Молодшому синові Володимира Остапчука виповнилося рівно шість місяців. Ведучий показав свіжі фото з піврічним Тимофієм.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Володимир Остапчук із дружиною та сином

Володимир Остапчук із дружиною та сином / © instagram.com/vova_ostapchuk

Український ведучий Володимир Остапчук повідомив про важливу дату в його сім'ї.

Молодшому синові шоумена виповнюється рівно шість місяців. Тож, Володимир Остапчук присвятив Тимофієві допис в Instagram, де зворушливо привітав його з півріччям. Першою чергою шоумен звернувся до дружини, блогерки Катерини Полтавської. Він привітав її з півріччям їхнього синочка.

"Тимофію Володимировичу сьогодні (10 червня – прим. ред.) шість місяців. Мамо (Катерина Полтавська – прим. ред.), вітаю!" – звернувся до дружини шоумен.

Дружина Володимира Остапчука з їхнім сином / © instagram.com/vova_ostapchuk

Дружина Володимира Остапчука з їхнім сином / © instagram.com/vova_ostapchuk

Також Володимир Остапчук опублікував миле свіже фото з усміхненим сином. На знімку можна помітити, як 6-місячний Тимофій вже помітно виріс та неабияк змінився від моменту народження. Ведучий також пожартував про "справжнє" ім'я хлопчика: "Але справжнє його ім'я Булкін Володимирович".

Володимир Остапчук із сином / © instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук із сином / © instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, нещодавно Володимир Остапчук святкував день народження доньки. Шоумен ділився рідкісним фото Емілії та ніжно вітав її з 12-річчям.

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