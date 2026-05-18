Ексдружина Ращука без нього похрестила їхнього 7-місячного сина та показала щемливі фото з таїнства

Українська акторка Вікторія Білан похрестила сина Ярему та показала щемкі фото з таїнства на тлі сімейної драми й судового процесу з колишнім чоловіком артистом-військовим Володимиром Ращуком.

Особливий день для родини відбувся 17 травня. Таїнство хрещення провели у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Акторка поділилася серією теплих світлин та розповіла про емоції, які пережила під час церемонії. За словами Вікторії, поруч із нею були люди, які підтримували її у найважчі моменти. Саме їх вона запросила стати хрещеними батьками маленького Яреми. Водночас колишнього чоловіка артистки на кадрах помітно не було.

«Яремчик сьогодні був таким спокійним і усміхненим, ніби все розумів. І я вкотре подумала: найважливіше — це не ідеальні обставини. Найважливіше — це мої люди поруч. Справжні. Люблю вас і ціную, мої, тепер вже куми», — поділилася Вікторія Білан.

Фото з хрещення / © instagram.com/vikki.bilan

Вікторія Білан з сином Яремою / © instagram.com/vikki.bilan

У коментарях прихильники засипали акторку привітаннями та побажаннями для сина. Багато хто звернув увагу на атмосферу спокою та тепла, яку вдалося передати на фото з храму. Водночас помітили відсутність Володимира Ращука на хрестинах. Раніше сама Вікторія зізнавалася, що між нею та ексчоловіком нині триває судовий процес щодо опіки над дитиною.

Варто зазначити, Володимир Ращук та Вікторія Білан одружилися 2015 року та разом виховували доньку акторки від попередніх стосунків. Згодом пара повінчалася, а вже цього року у них народився син Ярема. Однак навесні стало відомо про розрив подружжя. Після гучної заяви актора про нове кохання Вікторія дала відверте інтерв’ю, у якому звинуватила колишнього у зрадах під час її вагітності.

