Володимир Завадюк показався з коханим та ніжно привітав його з важливим святом

Володимир Завадюк / © instagram.com/zavaduk

Реклама

Відомий український продюсер Володимир Завадюк показався зі своїм бойфрендом Павлом.

Їхнім спільним контентом знаменитість поділився не просто так. Річ у тім, що в Павла важливе свято. У коханого Володимира Завадюка 22 березня день народження. Звичайно ж, продюсер не лише особисто вітав Павла, а й в Instagram.

Знаменитість опублікував серію кадрів із обранцем, які вони встигли зробили в ліфті. Окрім того, Володимир Завадюк адресував коханому ніжні слова. Продюсер подякував Павлу за можливість поруч із ними бути собою та зізнався йому у коханні.

Реклама

"У мого Павла сьогодні (22 березня – прим. ред.) день народження. Дякую тобі, що з тобою можу бути собою. Кохаю тебе!" – звернувся до обранця продюсер.

Зазначимо, Володимир Завадюк у квітні 2023 року здійснив камінгаут, а влітку 2024-го стало відомо про його стосунки з Павлом.

