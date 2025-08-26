Володимир Завадюк замилував фото з коханим і зізнався, що їх насправді об'єднало

Володимир Завадюк / © instagram.com/zavaduk

Керівник департаменту Big brave events 1+1 media, продюсер Володимир Завадюк показав миле фото з коханим.

Знімок був зроблений, коли парочка прогулювалася вулицями Києва. Закохані позували перед об'єктивом фотокамери у вишиванках: Завадюк одягнув світле вбрання, а його бойфренд – темне.

Також продюсер поміркував над тим, що їх із коханим насправді об'єднує. Звичайно ж, кохання одне до одного. Та Володимир Завадюк дійшов до висновку, що не лише це. За словами продюсера, їх із бойфрендом також об'єднує сміливість бути собою.

Володимир Завадюк із бойфрендом / © instagram.com/zavaduk

"Гарні ми разом і сміливі. Думав особливо, що окрім жаги та кохання нас поєднало. Зрозумів, що сміливість бути собою. Без Павла я б не зміг так щиро та по-справжньому підсвітити своє справжнє барвисте я", - поділився продюсер.

Зазначимо, навесні 2023 року Володимир Завадюк здійснив камінгаут. Тоді ж він також і зізнався, що перебуває в стосунках та живе разом із бойфрендом.