ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
749
Час на прочитання
2 хв

Володимир Зеленський розповів про навчання 21-річної доньки та бажання сина стати військовим

Президент України розповів про рідкісні зустрічі з родиною.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський поділився подробицями про життя своїх дітей під час повномасштабної війни та зізнався, як змінилися їхні погляди за цей час.

Глава держави розповів про доньку Олександру та 13-річного сина Кирила, які залишаються в Україні й дорослішають в умовах війни. За словами президента, його 21-річна донька вже навчається в університеті та невдовзі завершить освіту. Раніше Олена Зеленська говорила, що дівчина обрала для себе юриспруденцію. Володимир підкреслив, що пишається донькою та стежить за змінами в її житті.

Водночас президент зізнався, що через напружений графік рідко бачиться з родиною. Він говорить, що кожна зустріч із дружиною та дітьми для нього — особлива, але, на жаль, короткотривала. Особливо він переживає за сина, якому зараз важливо мати батька поруч.

«Доньці вже 21 рік. Вона вже не дитина. Я дуже її люблю. Характер є. Тобто є особистість. Це круто. Вона вже скоро закінчить університет. Але тим не менш, я бачу, чим вона займається, що вона любить, який у неї смак. Всі мої зустрічі з моєю дружиною і моїми дітьми — це прекрасні, але поки що це прекрасні фотографії, прекрасні моменти, тому що часу немає. Ну а сину потрібен батько», — поділився Зеленський в інтерв’ю для BBC.

Окремо президент прокоментував і бажання Кирила стати військовим, про яке той говорив на початку повномасштабного вторгнення. За словами Володимира, він не впливає на цей вибір і вважає, що рішення має бути виключно за сином.

«Це його вибір, ким бути. Для мене головне, щоб він був в Україні», — зазначив глава держави.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie