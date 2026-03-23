Володимир Зеленський розповів про навчання 21-річної доньки та бажання сина стати військовим

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поділився подробицями про життя своїх дітей під час повномасштабної війни та зізнався, як змінилися їхні погляди за цей час.

Глава держави розповів про доньку Олександру та 13-річного сина Кирила, які залишаються в Україні й дорослішають в умовах війни. За словами президента, його 21-річна донька вже навчається в університеті та невдовзі завершить освіту. Раніше Олена Зеленська говорила, що дівчина обрала для себе юриспруденцію. Володимир підкреслив, що пишається донькою та стежить за змінами в її житті.

Водночас президент зізнався, що через напружений графік рідко бачиться з родиною. Він говорить, що кожна зустріч із дружиною та дітьми для нього — особлива, але, на жаль, короткотривала. Особливо він переживає за сина, якому зараз важливо мати батька поруч.

«Доньці вже 21 рік. Вона вже не дитина. Я дуже її люблю. Характер є. Тобто є особистість. Це круто. Вона вже скоро закінчить університет. Але тим не менш, я бачу, чим вона займається, що вона любить, який у неї смак. Всі мої зустрічі з моєю дружиною і моїми дітьми — це прекрасні, але поки що це прекрасні фотографії, прекрасні моменти, тому що часу немає. Ну а сину потрібен батько», — поділився Зеленський в інтерв’ю для BBC.

Окремо президент прокоментував і бажання Кирила стати військовим, про яке той говорив на початку повномасштабного вторгнення. За словами Володимира, він не впливає на цей вибір і вважає, що рішення має бути виключно за сином.

«Це його вибір, ким бути. Для мене головне, щоб він був в Україні», — зазначив глава держави.

