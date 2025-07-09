Володимир Зеленський відреагував на смерть легендарного Ігоря Поклада: "Наш Герой України"

Володимир Зеленський та Ігор Поклад / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть легендарного композитора Ігоря Поклада, який помер у лікарні 9 липня.

Життя композитора обірвалося у віці 83 років. Президент вшанував пам'ять Ігоря Поклада. Володимир Зеленський зазначив, що він був національною легендою та Героєм України. Ігор Поклад створював справжні хіти, які чули мільйони українців. Все своє життя композитор присвятив музиці. На життєвому шляху йому довелося пережити випробування. Зокрема, він народився у часи Другої світової війни, а вже 2022 року композитору довелося знову пройти жахіття. До слова, Ігор Поклад пережив окупацію міста Ворзель, Київська область, а його майно пошкодили загарбники.

"Національна легенда, наш Герой України, наш Ігор Поклад. Він той, чиї пісні чули мільйони людей, і для українців різних поколінь світлі моменти життя часто пов'язані з його творчістю. Все своє життя Ігор Поклад присвятив українській музиці – пісням, музичним виставам, творам до українських фільмів. Народжений у Другу світову війну, пережив повернення зла вже 2022-го", - написав президент.

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Ігор Поклад / © t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський висловив щирі співчуття родині Ігоря Поклада. Він зазначив, що композитор завжди житиме в пам'яті та серцях, а його легендарні пісні ніколи не забудуть, адже вони залишили неабиякий слід в історії української музики.

"Ігор Поклад пішов із життя. Але його "Дикі гуси", "Чарівна скрипка" та "Кохана" назавжди залишаться з нами. Як і пам'ять про видатного композитора та українця. Мої щирі співчуття родині видатного митця", - додав президент.

Нагадаємо, нещодавно режисер Семен Горов у коментарі сайту ТСН.ua розкрив подробиці смерті Ігоря Поклада. Також він пригадав їхню останню зустріч.