Володимира Дантеса та Дашу Кацуріну запідозрили в розриві після трьох років стосунків

Володимир Дантес та Даша Кацуріна

Реклама

Українського співака Володимира Дантеса та бізнесвумен Дашу Кацуріну запідозрили в розриві стосунків.

Про це йдеться в програмі "ЖВЛ представляє". Зокрема, ці чутки поширилися відтоді, як одна з користувачок Instagram запримітила, що пара відписалася одне від одного в соцмережі. Щоправда, наразі це вже не так.

Та це не все. Зокрема, нещодавно Дантес відіграв концерт у Києві, який Даша Кацуріна проігнорувала. А згодом бізнесвумен без пари вирушила на фестиваль "Вирій".

Реклама

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / © instagram.com/dasha_katsurina

Також закохані припинили ділитися спільним контентом у Мережі. Щоправда, вони й раніше це робили неохоче, але все ж таки рідко з'являлися в блогах одне одного. Нині ж цього немає.

До речі, раніше також блогер-пліткар Богдан Беспалов стверджував, що Володимир Дантес знову холостяк. Ба більше, за його словами, артист активно ходить на побачення.

"Дантес вже активно ходить на побачення. З Кацуріною все", — говорив Беспалов.

Допис Богдана Беспалова

Зазначимо, Володимир Дантес та Даша Кацуріна розсекретили свої стосунки влітку 2022 року. Подробиці про роман вони майже не розповідали, адже вважали за краще тримати особисте життя подалі від сторонніх очей.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно донька попкороля Майкла Джексона розійшлася з нареченим через пів року після заручин. Акторка Періс вже прокоментувала розрив із продюсером Джастіном Лонгом.