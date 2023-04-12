Волонтер шокував виглядом могили Григорія Чапкіса: занедбана та необлагоджена

У Мережі показали, який вигляд має могила легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса.

Відео у своєму TikTok оприлюднив волонтер Максим Левченко. Днями він побував на могилі Григорія Миколайовича на Байковому кладовищі у Києві і був приголомшений тим, у якому стані вона перебуває.

Легенди українського танцю не стало майже два роки тому, втім на його могилі досі не встановили пам'ятник і там лежать засохлі квіти:

"Дуже гірко і прикро дивитися на могилу Григорія Миколайовича Чапкіса. Вже минуло два роки. Але чомусь його дружина, яку він у наших особистих розмовах називав діамантиком, його син з Америки не додумалися ще поки що не те, що поставити пам'ятник, а хоча б її облагородити", - говорить у відео Левченко.

Зазначимо, що Григорій Чапкіс помер 13 червня 2021 року. Його поховали на Байковому кладовищі. До останніх днів життя маестро поруч з ним була його кохана дружина Міла, з якою він одружився 2020 року. Жінка воліла залишатися у тіні і не хотіла публічності. Про дружину Чапкіса відомо, що вона бізнесвумен і керує магазинами прикрас. Кохана була молодша від Григорія Миколайовича на 52 роки.

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