Волошин гнівно розніс Єфросиніну, яка присоромила Трінчер за купівлю дорогого авто під час війни

Колишній чоловік співачки Анни Трінчер – блогер та бізнесмен Олександр Волошин – різко розніс Машу Єфросиніну.

Зокрема, причиною такої реакції Волошина стало те, що ведуча на інтерв'ю розкритикувала виконавицю за купівлю новенького Porsche під час війни. Єфросиніна дорікнула співачці, що та хизувалася коштовним подарунком від чоловіка, тоді як через повномасштабну війну чимало людей страждають.

"Дивні були відчуття, що ви наче з космосу. Тут у нас сирени, все вибухає…І тут Porsche…Це не заборонено, ви заробляєте…Тобі не здається, що це занадто, як для показовості? Це робить боляче тим людям, у яких немає що їсти…Таких людей дуже багато. Немає знеболювальних у лікарнях, Аню! Знеболювальних немає у людей, яким наживо повідрізали кінцівки…Діти сплять у підвалах…Таке зараз життя", - присоромила Трінчер ведуча.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Однак колишнього чоловіка артистки обурили такі висловлювання Єфросиніної. Волошин заступився за Трінчер та звинуватив ведучу у подвійних стандартах. Річ у тім, що Єфросиніна критикувала співачку за показування "красивого життя" під час війни, тим часом сама прийшла на інтерв'ю в коштовних прикрасах, вартість яких становить тисячі євро.

"Один момент, коли про це може розповідати людина, яка зараз перебуває на фронті чи віддає всі свої гроші на благодійність. Але коли це робить Маша Єфросиніна, яка у випуску з Анею сидить у кольє за 50 тисяч гривень і браслетах Cartier, які коштують тисячі доларів. Якщо в тебе така позиція, то навіщо одягати на інтерв'ю Cartier. Це просто верх лицемірства", - обурився блогер.

Ексчоловік Трінчер гнівно висловився про Єфросиніну, яка розкритикувала співачку за купівлю Porsche

Нагадаємо, на цьому ж таки інтерв'ю Анна Трінчер прокоментувала розлучення з Олександром Волошиним. Співачка розповіла про психічний розлад колишнього чоловіка, який негативно вплинув на їхні стосунки.

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