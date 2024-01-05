Волошин після розлучення з Анною Трінчер вперше заговорив про стосунки з іншими дівчатами

Блогер зізнався, що після розриву з артисткою він намагався зав'язати спілкування з іншими.

Український блогер Олександр Волошин вперше після розлучення зі співачкою Анною Трінчер заговорив про стосунки з іншими дівчатами.

Зірка Мережі не став приховувати, що намагався побудувати хоча б дружні взаємини з іншими. Однак, за словами блогера, він ще не зустрів тієї самої. Волошин зізнався, що після розлучення з Трінчер спілкував з іншими дівчатами, але вони йому здалися "трохи тупими".

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Я вважаю Аню дуже мудрою дівчиною, тому що я після розлучення спілкувався з деякими дівчатами і зрозумів, що, вибачте, вони трохи тупі. Не всі дівчата! Не всі, взагалі не всі! Але ті, з якими я поспілкувався, ну так вийшло… Пацани теж є тупі! Тупіші, ніж дівчата", - розповів блогер в ефірі "Нашого радіо".

Також Волошин додав, що після розлучення залюбки б продовжив спілкування з Анною Трінчер, якщо вона цього захоче. Знаменитість говорить, що його колишня неабияк мудра дівчина, з якою він би хотів підтримувати зв'язок.

Анна Трінчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Я вважаю Аню дуже мудрою дівчиною, з якою я б хотів далі спілкуватися і підтримувати зв'язок. Якщо вона захоче, то я з великим задоволенням", - додав блогер.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Волошин висловив свою думку щодо мобілізації інфлюєнсерів. Блогер заявив, що він проти цього, та пояснив свою позицію.

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