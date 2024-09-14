Волошин публічно звернувся до Раміни після того, як вона розкрила схему його втечі: "Набрехала"

Український блогер Олександр Волошин, який нещодавно повідомив про свій виїзд з України, відреагував на відео інтерв'юерки та блогерки Раміни Есхакзай, де вона викрила схему його втечі.

За словами Волошина, він переглянув розслідування журналістки та має низку претензій до професійності Есхакзай. Зокрема, звинуватив її у брехні, вириванні фраз з контексту та відсутності доказів. Ба більше, скандальний блогер уже пообіцяв юзерам показати Раміну зі свого боку.

"Я тоже глянув. Дуже класний відос, але, на жаль, багато де заплуталась, повиривала фраз з контексту і так багато набрехала, що мені аж ніяково стало. Як так журналіст і не перевіряє факти, про які заявляє на всю Україну. Я ось скоро дещо також підготую, тільки знову по фактам, а не "ой, а він сказав, ой, повірте мені, ой, він вивіз машини…" Нуль доказів, нуль фактів. Якісь листування з нікому невідомими людьми. Купа неперевіреної інформації. І дуже бісить, що люди знову на це ведуться. Я в *х*ї", - написав Волошин у фотоблогу.

Олександр Волошин про Раміну Есхакзай / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

До того ж блогер висловив своє обурення в бік журналістки, адже, на його думку, вона нашкодила його родині. Зокрема, Волошин пригадав відверте інтерв'ю у Раміни, яке вона у нього взяла в травні цього року, і пояснив, як інтерв'юерка вплинула на його маму та брата.

"Дуже хочеться забути про це лайно, але мені с*ка постійно доводиться туди повертатись… Втомився. Є бажання просто зʼ*бн*ти з медійки, бо я вже не відчуваю себе щасливим. Те, які тут брудні ігри несуться, який тут й*б*ний бал "лицемірства" – ви собі не уявляєте. Людина приїжджає до мене додому, доводить мою маму до сліз, змушує брата передумати і замість того, щоб стати блогером і їхати вчитись за кордон, переконує його в тому, щоб він вступав у військове училище, бо тільки тоді він буде справжнім хлопцем. І мій малий, слухаючи цю людину, передумує і хоче йти туди тільки тому, що якщо він не піде туди, то не буде справжнім "пацаном", - висловився блогер.

Олександр Волошин про Раміну Есхакзай / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Насамкінець зірка Мережі закликав журналістку опублікувати повне інтерв'ю з ним без вирізаних фрагментів і попросив її надіслати йому всі матеріали, які вона зібрала впродовж свого розслідування.

"Раміна, покажи людям повне інтервʼю. Чому ти вирвала з контексту те, що потрібно для тебе і для реалізації своєї "задачі". Надішли мені всі матеріали, і я покажу людям справжню картинку – це буде принаймні чесно. Я ж не зможу вже нічого дописати туди, все буде по-справжньому і без вирізаних контекстів. Але ти ніколи цього не зробиш, тому що в цих матеріалах буде справжня картина про мене і про мої цінності, а це вже не входить у ваші "цілі". Робота розрахована на людей, які або мене ненавидять, або не розуміли чи підтримувати мене чи ненавидіти. Я згодом дещо закину, щоб ви поржали від "професійності" журналістки Раміни", - додав Волошин.

Олександр Волошин про Раміну Есхакзай / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Олександр Волошин про Раміну Есхакзай / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Зазначимо, Раміна переконана, що Олександр виїхав з України за допомогою корупції. Зокрема, став учасником схеми, у якій нібито став водієм мікроавтобуса, який має ліцензію на перетин кордону. А згодом за даними журналістки, блогер вивіз з України і свої автівки завдяки родині.

Нагадаємо, нещодавно волонтер Сергій Притула також різко розкритикував блогера-втікача Олександра Волошина й пояснив свою позицію.

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