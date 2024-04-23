Волошин розсекретив, що сталося з подарованим Анні Трінчер елітним авто за 70 тисяч доларів

Український блогер Олександр Волошин розсекретив, що сталося з елітним авто, яке він подарував співачці Анні Трінчер.

Зірка Мережі зробив розкішний подарунок виконавиці за 70 тисяч доларів, ще коли вони перебували в шлюбі. За пів року до їхнього розлучення Анна Трінчер отримала від Волошина новенький Porsche Macan. В Instagram у блогера поцікавилися, що ж сталося з авто та кому воно належить.

Олександр Волошин не став приховувати та чесно зізнався, що Porsche Macan – це власність Анни Трінчер. За словами зірки Мережі, коли він придбав авто, то за документами одразу його оформив на співачку.

Олександр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Так це її машина, що там вирішувати? Тільки-но купив – я одразу на неї все оформив", - відповів блогер.

Зазначимо, Олександр Волошин та Анна Трінчер перебували у стосунках понад два роки, з яких рік прожили в шлюбі. Наприкінці листопада пара оголосила, що розлучається. Причиною такого рішення стало те, що в блогера почали згасати почуття до співачки.

Після розлучення зірка Мережі та співачка нині не перебувають у стосунках. Щоправда, нещодавно Анна Трінчер здивувала пікантним відео, де злилася в пристрасних поцілунках та обіймах із відомим чоловіком.

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